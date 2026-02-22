盤點4款「保養省錢又長壽的神車」！TOYOTA奪冠　馬自達也上榜

▲買車時不只要考慮售價，也得評估未來的維護費用。（示意圖／達志影像）

記者張慶輝／綜合報導

隨著生活成本與車價不斷攀升，在選購車輛時不僅要考慮到售價本身，還得評估未來的持有成本與維護費用，近期海外理財網站「GoBankingRates」就結合研究機構「CarEdge」的數據、以及各領域專家的意見，盤點出4款既經濟省錢又穩定可靠的車款，而且大部分台灣市場也都買得到，雖然實際售價以及維修工資都與美國當地市場有出入，仍有一定參考價值。

TOYOTA Corolla

▲Corolla前10年保養費用比業界標準低了4萬以上。（圖／翻攝自TOYOTA）

提到可靠度就一定會有TOYOTA，而Corolla更是其中的佼佼者，在可靠性、性價比與口碑上都備受讚譽，CarEdge給出的前10年保養費用預估為4,434美元（約新台幣13.9萬），較業界標準低了1,312美元（約新台幣4.1萬）；汽修業者Alan Gelfand指出，Corolla動力系統成熟，操作簡便且可靠性高，通常行駛里程達到25萬至30萬英里（約40萬至48萬公里）後才需要進行重大維修，對於一般使用者來說是可信賴的好夥伴。

Mazda 3

▲Mazda 3不僅質感優異，維護成本也算是相當合理。（圖／翻攝自Mazda）

擁有優異質感的Mazda 3其實高貴不貴，CarEdge評估前10年保養費用約為5,928美元（約新台幣18.6萬），Gelfand也給出「道路上最可靠的汽車之一」的高評價，由於動力系統設計精良但不過份複雜精密，所以長時間運行更為穩定，再加上許多安全科技都是標準配備，對於想要安心長久持有的消費者來說是優選之一。

Honda Civic

▲Honda一直都有優異的引擎壽命，Civic也不例外。（圖／翻攝自Honda）

儘管在台售價不算平易近人，不過CarEdge的數據指出，Honda Civic前10年平均維護成本約為5,634美元（約新台幣17.7萬），汽車專家Rob Dillan表示，Civic的省油表現、高安全性與優異品質，一直都是中型房車的標竿，而Honda的引擎壽命可達20萬英里（約32萬公里），對消費者來說更像是一項極佳的投資。

Hyundai Elantra

▲Hyundai在美國市場提供不錯的保固服務，也是推薦Elantra的理由之一。（圖／翻攝自Hyundai）

雖然目前台灣市場未有販售，不過GoBankingRates認為Hyundai現代Elantra也是既省錢又長壽的車款之一，CarEdge給出的前10年保養費用預估為6,339美元（約新台幣20萬），除了車輛本身的性能可靠以外，Dillan認為美國現代提供的保固服務很能讓消費者安心，這也成為值得購買的推薦理由之一。