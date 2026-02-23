ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「三菱高人氣休旅」黑化特仕車超帥！台灣今年拚國產化7人座

▲印尼推出三菱Xforce、Destinator黑化特仕車。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

近幾年三菱動作頻頻，台灣市場也不落人後，尤其Xforce、Destinator更成為三菱在東南亞主力車型，近來三菱在印尼喜迎成立55周年之際，順勢推出55周年紀念款的黑化Xforce、Destinator特仕車！

▲印尼推出三菱Xforce、Destinator黑化特仕車。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣三菱繼去年Xforce打開話題後，今年計劃再推國產7人座Destinator。

台灣去年已經國產Xforce全新休旅，今年重點將追加放大版的Destinator，來進軍國產7人座戰場。Destinator相比Xforce的1.5升自然進氣，預期升級1.5升渦輪，加上3排7人座空間配置，來取代年邁許久未改款的國產Outlander戰略位置。

▲印尼推出三菱Xforce、Destinator黑化特仕車。（圖／翻攝自三菱）

▲黑化特仕車為外觀帶來畫龍點睛氣勢。

話題回到印尼推出的55周年黑化特仕車，Xforce、Destinator透過外觀黑化套件與配備升級，強化年輕運動氣息，也替銷售熱度再添一把火。

特仕車主打視覺升級路線。車頭水箱護罩、後視鏡外蓋與鋁圈皆換上深色塗裝，搭配專屬銘牌與細節點綴，讓整體風格比標準版更具侵略感。車尾同樣加入專屬識別元素，強調限量與獨特定位。

內裝方面則延續既有的科技座艙設定，包括大尺寸中控螢幕與數位儀表配置，同時透過專屬縫線或飾板材質營造差異化。

隨著Xforce站穩5人座市場、Destinator將補齊台灣7人座缺口，三菱在台灣的休旅產品線逐步成形。若未來台灣也跟進推出類似印尼的黑化特仕版本，勢必能再替銷售話題加溫。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅ToyotaYars CrossGrandis三菱

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

