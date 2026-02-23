ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「跨界小鴨休旅Yaris Cross」新年式日本開賣！折合新台幣55萬

▲日本推出新年式Yaris Cross，外觀、配備升級增戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本推出新年式Yaris Cross，外觀、配備升級增戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼歐洲市場後，日本也迎來新年式Yaris、Yaris Cross，高人氣的Yaris Cross跨界小鴨休旅預計3月2日正式開賣，即日起開始接單，當地售價折合新台幣55萬起！

▲日本推出新年式Yaris Cross，外觀、配備升級增戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式主力仍有1.5升油電可選，還能搭配四驅。

TOYOTA在日本市場正式發表新年式 Yaris Cross，本次更新重點著重於提升內、外造型細節與科技配備，同時導入專屬特仕版本，讓這款熱銷小型跨界休旅在同級距更具吸引力。

新年式車系維持 1.5 升自然進氣汽油與1.5升Hybrid 油電動力雙動力編成，同時提供前驅與四驅配置選擇，讓消費者在性能與用途上有更彈性的搭配。開價273.13 萬～334.95 萬日圓，折合新台幣55～67萬。

▲日本推出新年式Yaris Cross，外觀、配備升級增戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式主打黑化特仕車。

新年式主推更有質感的Z Urbano特仕車，外觀大量採用黑化套件點綴，包括後視鏡蓋、鋁圈、尾翼與多處飾條皆換上黑色元素，搭配雙色車身塗裝，讓整體視覺更有層次感，也更貼近年輕族群喜好的風格走向。

內裝方面，新年式強化科技氛圍，導入10.5吋觸控螢幕與電子手煞車配置，操作便利性與現代感同步提升，座艙鋪陳也更強調質感細節。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

