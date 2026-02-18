只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

▲Nissan於印度市場正式推出Gravite全新7人座。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan在印度正式發表全新入門MPV，全新Nissan Gravite主打「便宜、大空間、好養好顧」，當地售價折合新台幣20萬左右，對當地家庭來說相當有吸引力。此車便宜又大碗的親民定位，相當適合來台灣作為Nissan Livina後繼車。

▲Nissan藉由雷諾平台優勢，主打入門7人座族群。

Gravite受惠於雷諾日產Renault-Nissan 聯盟的CMF-A平台，與 Renault Triber 屬於雙生關係，不過在外觀細節上導入 Nissan 家族設計語彙，包含較具辨識度的水箱護罩造型與車頭專屬字樣，整體視覺多了幾分跨界休旅氣息。高底盤與車頂行李架設計，也更符合印度當地多變的道路環境。

全新Nissan Gravite提供手排與自排版本，印度售價56.5萬盧比，折合新台幣約20萬左右。事實上，Gravite外型尺碼都讓人聯想到台灣過去暢銷車款Nissan Livina，Livina曾以靈活多元空間聞名，無奈台灣苦無後繼車規劃，於2021年走入歷史，隨著Gravite首發亮相，肯定讓不少台灣車迷許願來台！

▲新車採用3排7人座，第三排座椅還能拆卸帶來靈活的空間運用。

車室採5+2三排座椅配置，第三排座椅可拆卸，讓車主在載人與載物之間彈性切換。對於平日五人代步、假日全家出遊的家庭來說，這種靈活空間機能正是吸引人的重點。配備層面依車型不同提供觸控螢幕、多功能方向盤、倒車顯影等實用項目，雖談不上豪華，但在價格帶內已算齊全。

▲動力採用好養好顧的1.0升自然進氣汽油引擎。

動力部分搭載 1.0 升三缸自然進氣汽油引擎，最大輸出約72匹馬力，提供 5 速手排與自手排變速箱選擇。這套動力並非主打性能，而是鎖定省油與低養護成本需求。此外，印度原廠也預告將推出 CNG（壓縮天然氣）版本，進一步壓低燃料開銷，對講究用車經濟性的印度市場來說相當關鍵。