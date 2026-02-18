ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

▲Nissan於印度市場正式推出Gravite全新7人座。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan於印度市場正式推出Gravite全新7人座。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan在印度正式發表全新入門MPV，全新Nissan Gravite主打「便宜、大空間、好養好顧」，當地售價折合新台幣20萬左右，對當地家庭來說相當有吸引力。此車便宜又大碗的親民定位，相當適合來台灣作為Nissan Livina後繼車。

▲Nissan於印度市場正式推出Gravite全新7人座。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan於印度市場正式推出Gravite全新7人座。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan藉由雷諾平台優勢，主打入門7人座族群。

Gravite受惠於雷諾日產Renault-Nissan 聯盟的CMF-A平台，與 Renault Triber 屬於雙生關係，不過在外觀細節上導入 Nissan 家族設計語彙，包含較具辨識度的水箱護罩造型與車頭專屬字樣，整體視覺多了幾分跨界休旅氣息。高底盤與車頂行李架設計，也更符合印度當地多變的道路環境。

全新Nissan Gravite提供手排與自排版本，印度售價56.5萬盧比，折合新台幣約20萬左右。事實上，Gravite外型尺碼都讓人聯想到台灣過去暢銷車款Nissan Livina，Livina曾以靈活多元空間聞名，無奈台灣苦無後繼車規劃，於2021年走入歷史，隨著Gravite首發亮相，肯定讓不少台灣車迷許願來台！

▲Nissan於印度市場正式推出Gravite全新7人座。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan於印度市場正式推出Gravite全新7人座。（圖／翻攝自Nissan）

▲新車採用3排7人座，第三排座椅還能拆卸帶來靈活的空間運用。

車室採5+2三排座椅配置，第三排座椅可拆卸，讓車主在載人與載物之間彈性切換。對於平日五人代步、假日全家出遊的家庭來說，這種靈活空間機能正是吸引人的重點。配備層面依車型不同提供觸控螢幕、多功能方向盤、倒車顯影等實用項目，雖談不上豪華，但在價格帶內已算齊全。

▲Nissan於印度市場正式推出Gravite全新7人座。（圖／翻攝自Nissan）

▲動力採用好養好顧的1.0升自然進氣汽油引擎。

動力部分搭載 1.0 升三缸自然進氣汽油引擎，最大輸出約72匹馬力，提供 5 速手排與自手排變速箱選擇。這套動力並非主打性能，而是鎖定省油與低養護成本需求。此外，印度原廠也預告將推出 CNG（壓縮天然氣）版本，進一步壓低燃料開銷，對講究用車經濟性的印度市場來說相當關鍵。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅MicraMagniteGravite

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【穿搭的一部分啦】小妹妹上台領獎堅持拎包包　滿臉問號看隔壁怎麼沒帶

推薦閱讀

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

好想上廁所！駕駛國道超速挨罰3500元　抗罰失敗原因曝光

好想上廁所！駕駛國道超速挨罰3500元　抗罰失敗原因曝光

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看

車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

最新文章

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表2026-02-18

連假出門！老司機讚爆「1按鍵」內行勸謹慎2026-02-18

好想上廁所！駕駛國道超速　抗罰失敗2026-02-18

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」2026-02-18

車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看2026-02-18

台灣「LEXUS 2026年重點新車2026-02-18

台灣TOYOTA「2026年重點新車」2026-02-18

Audi大陸專屬電動休旅E7X實照曝光2026-02-18

福斯中大型休旅Atlas大改款預告2026-02-18

JD Power公布報告新車故障率創新高2026-02-17

熱門文章

遇救護車卻遭「包夾」　駕駛逆轉免罰2026-02-16

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」2026-02-18

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表2026-02-18

台灣「LEXUS 2026年重點新車2026-02-18

台灣本田「2026年3款重點新車」2026-02-17

台灣Nissan「2026年重點新車」2026-02-17

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

連假出門！老司機讚爆「1按鍵」內行勸謹慎2026-02-18

福斯中大型休旅Atlas大改款預告2026-02-18

賓士AMG宣布C-Class與GLC回歸6缸引擎2026-02-16

相關新聞

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美規車零關稅「台灣福特六和降價」再等等！多款新車登台有譜

美規車零關稅「台灣BMW多款休旅」醞釀降價　X3、X5多款熱門車都在名單

美規車零關稅「台灣BMW多款休旅」醞釀降價　X3、X5多款熱門車都在名單

快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台

快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台

台灣寶嘉聯合Jeep「維持美規車零關稅售價」！導入更多全新車款

台灣寶嘉聯合Jeep「維持美規車零關稅售價」！導入更多全新車款

讀者迴響

熱門文章

國道遇救護車遭「包夾」讓不了路　駕駛挨罰3600元結局大逆轉

國道遇救護車遭「包夾」讓不了路　駕駛挨罰3600元結局大逆轉

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

台灣本田「2026年3款重點新車」！國產CR-V油電、進口ZR-V休旅兩大主菜

台灣本田「2026年3款重點新車」！國產CR-V油電、進口ZR-V休旅兩大主菜

台灣Nissan「2026年重點新車」！進口跨界打頭陣、X-Trail推新改款

台灣Nissan「2026年重點新車」！進口跨界打頭陣、X-Trail推新改款

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366