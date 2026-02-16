ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
刺激春節消費　陸商務部：買新車可申請「以舊換新」

▲北京街頭,車流。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部為了促進春節期間消費，於日前發布《關於做好2026年春節假期消費品以舊換新工作的通知》，其中提到，對在春節9天假期內購買新車的消費者，均可按政策要求申領汽車以舊換新補貼。

《關於做好2026年春節假期消費品以舊換新工作的通知》要求，各地要加強春節期間消費品以舊換新補貼資金保障，發揮不同渠道優勢，抓好政策實施，更好滿足消費需求。

《通知》提到，順應春節年俗、增添年味，鼓勵消費者走出家門消費購物，2026年春節9天假期內（2月15至23日），充分保障消費者通過線下渠道申領家電以舊換新、數碼和智能產品購新補貼。

《通知》指出，各地要指導汽車經銷商、家電賣場、數碼和智能產品賣場等消費品以舊換新政策參與主體，根據春節市場特點，備足優質貨源，保障營業時間，確保補貼商品供應充足。要保障農村地區節日期間貨源供應，增加農村地區線下政策參與主體，推動線上渠道重點向農村地區傾斜，便利農村居民參與和享受政策。

《通知》提到，各地要抓住春節消費旺季，順應市場需求，以綠色智能為導向，組織舉辦以舊換新專場促銷活動，因地制宜打造體驗式消費場景，引導消費者更多選擇到店體驗購物並享受補貼優惠。鼓勵生產銷售企業、金融機構、重點商圈(步行街)等活動參與主體，推出「一站式」服務、積分抵現等配套措施，提升惠民便民水平。

關鍵字：春節消費以舊換新

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

台鈴機車宣布「整合中華eMOVING」！攜手挑戰電動機車第3大

春節出遊「別太相信輔助駕駛」！多起事故證明：它不能代替你開車

長途行車前做好「5油3水」檢查　國道輪胎脫落最重罰6千元

「新福斯Polo GTI試駕」上市就秒殺！207匹就很好玩的熱血小鋼炮

英國輕量化跑車廠「Caterham推Seven新年式」！外觀＆配備細部調整

Honda釋出「最新電動熱血小鋼砲」量產預告！致敬80年代性能小車

陸禁止「軛式方向盤」　未上市車型全得改設計

陸2025年平均車價72萬元　年減6萬元

刺激春節消費　陸商務部：買新車可申請「以舊換新」

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

國道遇救護車遭「包夾」讓不了路　駕駛挨罰3600元結局大逆轉

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

