英國輕量化跑車廠「Caterham推Seven新年式」！外觀＆配備細部調整

圖文／7Car 小七車觀點

英國輕量化跑車製造商 Caterham 近日公佈了 2026 年式 Seven 車型的更新內容，強調在不改變核心駕馭體驗的前提下，透過外觀與配備的細部調整，維持車系的新鮮感。原廠表示，此次更新旨在持續強化其「純粹、簡單、樂趣」的品牌精神，並為顧客提供更豐富的個性化選擇。

新增配色與視覺強化　Caterham 宣佈 2026 年式 Seven 車系更新

Caterham 為 2026 年式 Seven 引入了八種全新漆面，並依照等級劃分。標準車型新增「罌粟紅」與「鐵匠黑」；高階車型則提供「伯爵灰」；此外，獨家車色系列包含「日落狂歡」、「傳承鼠尾草綠」、「冰森林綠」（曾現身於 Project V 概念車）、「鏈甲銀」以及「紫羅蘭帕西法」等特殊色調，進一步擴充客戶客製化搭配的可能性。

新增配色與視覺強化　Caterham 宣佈 2026 年式 Seven 車系更新

除了新增車色，原廠亦針對車輛內外進行多項視覺調整，賦予 Seven 更濃厚的運動化與現代感。更新項目包括：適用於英國與美國市場的「透明燈殼組」，帶來更簡潔的燈光特色；與車身同色的頭燈碗飾蓋，提升整體質感；取消傳統黑色塗裝，改為與車身同色的防滾架。這些外觀更新將列為標準配備，無需額外付費。

車室內部亦有小幅更動，S-Pack 版本將配備新款皮革座椅，並於椅背繡上「Seven」字樣（R-Pack 可選配）。此外，S-Pack 與 R-Pack 車型皆將採用黑色皮革包覆的傳動隧道上蓋，強化內裝的一致性與精緻度。

此次 Caterham 針對 2026 年式 Seven 的更新，再次展現其「持續精進，不改本色」的產品哲學。在未觸及核心機械結構的前提下，透過色彩與細節的打磨，為這款經典輕量跑車注入恰到好處的新意。對於熱愛純粹駕馭樂趣的車迷而言，Seven 依然忠於其最原始的初衷，並在個性化與視覺質感上，提供了更富趣味與現代感的選擇。

新增配色與視覺強化　Caterham 宣佈 2026 年式 Seven 車系更新

