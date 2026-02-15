陸禁止「軛式方向盤」　未上市車型全得改設計

▲特斯拉軛式方向盤。（圖／翻攝自Tesla）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸工業和信息化部近日批准一份新的強制性國家標準，將從2027年1月1日起禁止軛式方向盤（半幅式方向盤、yoke方向盤）。

根據大陸工信部公開的最新《防止汽車轉向機構對駕駛員傷害的規定》，方向盤輪緣必須通過10個特定點的衝擊測試，但軛式設計因少了上半部，根本沒有上方的特定點，從結構上就無法滿足規定。

新的標準將從明年1月1日起實施，所有新申請型式批准的乘用車（M1類）都必須符合新標準，也就是說，採用軛式方向盤設計的車型，在新規實施後將無法通過准入審批，等於禁止了軛式方向盤。同時，新規認為，軛式方向盤在被動安全、氣囊展開等方面存在技術隱患，成為此次被剔除的核心原因。

至於已經上市的車型，新規設置了13個月的過渡期，讓車企完成結構優化與整改。

除了方向盤外，新規相較2011年的舊版標準大幅收緊要求，將人體模塊試驗水平力限值下調至11110N，與聯合國UN R12規範接軌，還取消了人體撞擊試驗的豁免條件，同時新增轉向機構「掛鈎」風險檢測。

軛式方向盤過去主要應用於F1賽車領域，近年特斯拉將該設計導入民用量產車型後，引發市場關注，不少大陸車企隨後跟進採用，成為新能源車內裝設計的新趨勢。

大陸的汽車媒體更指出，F1賽車的軛式方向盤因轉向比極小，打滿不到半圈可適配賽道使用，但民用車日常掉頭、移庫等操作需打滿一圈半甚至更多方向，軛式方向盤的設計讓普通駕駛員難以適應，大幅轉向時易出現操作失誤。

另外，大陸官方的數據也顯示，46%的駕駛員傷害源自方向盤機構，而軛式方向盤緩衝區域更小，事故中風險更高。