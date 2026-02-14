ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
湖南擬禁摩托車上高速公路　商會發函勸阻

▲機車，肇事逃逸，車禍，摩托車，機車族。（圖／視覺中國CFP）

▲摩托車。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南省擬禁止摩托車上高速公路，草案已在進行審議。對此，中國大陸摩托車商會已於近日發函提出優化建議，要求審慎研究調整「一刀切」禁止措施，探索科學管控路徑。

湖南省十四屆人大常委會第十九次會議2025年11月27日初次審議《湖南省高速公路條例（修訂草案）》，明確禁止摩托車駛入高速公路。截至目前，該條例尚未通過二次審議，也未明確公佈或施行日期。

對於禁止摩托車上高速的原因，湖南省交通運輸廳微信公眾號「湖南交通運輸」援引有關負責人解釋稱，國家上位法沒有明確規定不能禁止摩托車上高速，大多數省份已作規定禁止摩托車上高速，個別未禁止省份，近年來因摩托車導致的高速交通事故大幅增加，存在極大的安全隱患。

該負責人表示，湖南的高速公路九成是雙向四車道，而且彎多、坡長、橋梁和隧道多，一旦遇到雨霧冰雪惡劣天氣，摩托車駛入高速公路存在很大風險隱患，「按照國家高速公路設計標準，雙向四車道的高速公路不具備摩托車通行條件。」

大陸摩托車商會則在函中指出，摩托車作為合法登記的機動車，其高速公路通行權有著《中華人民共和國道路交通安全法》等國家法律法規的明確支撐，而湖南省現行禁止規定與國家上位法精神存在銜接不暢問題，也與此前湖南省人大常委會依法駁回相關部門提出的禁止摩托車上高速訴求時所秉持的法律立場、審查結論及核心依據存在明顯不一致的問題。

摩托車商會秘書長張洪波說，「按慣例應該三月份再審議該草案。商會與‌湖南省人大常委會法制工作委員會打了幾次電話，都沒有領導接聽，所以才寫建議。湖南人大法工委以前反駁過相關部門提出的禁止摩托車上高速建議，但不知道為什麼此時又提及。」

摩托車商會還在函中提到，湖南該政策與安徽、北京等多地允許摩托車規範通行高速的實踐形成明顯差異，在省界收費站全面取消、全國交通「一張網」加速推進的大背景下，這種區域政策不一致的情況，不僅違背了全國交通一體化的發展趨勢，更迫使群眾無奈繞行國道，大幅增加了長距離出行的安全風險。

摩托車商會也建議，湖南將「全面禁止」改為「分類管控」，選取適宜路段試點；完善駕駛規範、提示標誌等配套管理；組織交通、公安、行業代表等多方論證，開展科學風險評估；形成「疏堵結合、精準管控」的管理方案，推動行業規範發展與群眾出行需求有機統一。

截至目前，浙江、上海、山東、河南、四川、福建、江西、海南、寧夏、青海、甘肅、陝西等13個省份，都已明確全域禁止摩托車上高速。

關鍵字：湖南摩托車高速公路

