快訊／美規車零關稅「台灣裕隆日產」降價有譜！多款新車將登台

▲台美汽車關稅定案！Nissan、Infiniti將迎來新氣象。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台美汽車關稅正式拍板！在台美對等貿易協定完成簽署後，美規小客車確定降至零關稅，成為車市震撼彈。國內車廠也陸續表態，其中由裕隆日產也最新回應，透露現行美國進口車款將配合政策調整售價，同時也鬆口未來不排除導入更多美製車型。

▲裕隆日產目前只有Infiniti QX60為美規進口，即將迎來降價調整。

目前裕隆日產在台販售車款中，僅有一款美國進口車型Infiniti QX60。原廠生產地位於美國， 隨著零關稅政策正式上路，裕隆日產表示，待相關細則公告施行後，將與原廠進一步協商，評估是否將關稅調降的效益反映在終端售價上。換句話說，QX60的確有望迎來另一波降價。

在美規車零關稅效應下，Infiniti也正在評估導入美規QX65休旅的可能性。

▲Nissan也正在評估多款新車導入。

Nissan品牌方面，雖然目前沒有美規車產品，但品牌也表態回應，更點名將評估爭取多款新車，包含Rogue、Pathfinder、Frontier、Murano等北美熱門車款，值得注意的，美規Rogue其實就是台灣販售的X-Trail，此時原廠特別提到Rogue，也相當有可能為台灣X-Trail埋下變動產區伏筆。

台美汽車零關稅政策正式成形，對進口車市場版圖勢必帶來洗牌效應。對裕隆日產而言，一方面可望提升美製Infiniti車款競爭力，另一方面也可能為Nissan品牌在台產品布局帶來全新想像空間。