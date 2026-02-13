美國車關稅降到0「僅限小客車受惠」！霸氣皮卡車＆重機無緣降價

▲在台美對等貿易協定當中，僅有美製小客車關稅降至0，小貨車並不在範疇之內。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台美對等貿易協定正式簽署，其中車迷最關心的美國生產製造車款進口關稅確定降至0，瞬間引發網上一片熱議，不僅是盼到售價有機會下修，也有人敲碗希望車商引進更多美製車款，不過值得注意的是，這波關稅紅利僅有「小客車」能受惠，霸氣的Pickup皮卡車與重機都無緣享受！

▲為確保台灣軍工韌性，中小貨車將維持一定關稅，而皮卡車在台灣正是歸類於小貨車。（圖／資料照）

在協定當中，量體最大的美國生產小客車將降至0關稅，不過中小貨車為了確保台灣軍工韌性，將會維持一定關稅，另外台灣方面也將取消美規車進口數量限制，並仍須提供符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的文件，並且向交通部申請安全審驗，向經濟部與環境部申請耗能、汙染、噪音等3張合格文件，才能上市銷售。

▲特斯拉Cybertruck是因多項法規因素而無法領牌，所以不會因為協議就變得可以上路。（圖／資料照）

由於美國是皮卡車製造與銷售的最大市場，所以在這波美車0關稅之下，網友都期待能導入更多霸氣車款，但在台灣法規之下，這些皮卡車型都被歸類在「小貨車」，並不在0關稅的範疇之內；另外值得注意的是，Tesla特斯拉的Cybertruck電動皮卡是因尺碼、車重、行人防護等法規因素而無法領牌，所以也不會因為關稅的變化而有望正式導入。

▲機車同樣不在關稅調整的範圍之內，所以美式重機也難以出現價格變化。（圖／資料照）

除了皮卡車外，包括Harley-Davidson哈雷、Indian印地安等美式重機，也都是在美國生產製造，不過協議當中並沒有將機車納入，所以重機車友們的期望也落空了。