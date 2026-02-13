ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣寶嘉聯合Jeep「維持美規車零關稅售價」！導入更多全新車款

記者徐煜展／綜合報導

隨著行政院於 2026 年 2 月 13 日宣布「台美對等貿易協定」完成簽署，美國製造進口小客車關稅調降為0%，Jeep總代理 寶嘉聯合宣布，承襲純正越野本質、於美國製造的經典車款 Jeep Wrangler，售價將維持 2025 年底品牌發表會公布之新台幣 209.8 萬元起。

▲Jeep也將爭取更多美規車登台。

寶嘉聯合表示，此一政策環境亦將有助於寶嘉聯合後續產品布局。未來將持續與 Jeep美國原廠積極合作推動，爭取導入更多美國製造車型至台灣市場，包括 Jeep Grand Wagoneer、Grand Cherokee 與 Gladiator 等車款的可能性，持續擴展 Jeep的產品陣容，提供更完整的美式越野與生活風格選擇。

受惠於關稅政策環境調整，後續將與 Jeep美國原廠合作推動，爭取導入更多於美國製造的各式車款，以擴展台灣市場產品層級與使用場景。

目前規劃可能導入車系包括品牌豪華旗艦 Jeep Grand Wagoneer，其定位為全尺寸高階 SUV，強調空間、質感與長途旅程舒適性；以及全球市場長期熱銷的 Jeep Grand Cherokee，兼具日常使用與越野能力，代表 Jeep在豪華與全地形性能之間取得平衡的核心車系；此外，亦包含 Jeep Gladiator 皮卡車型，結合 Jeep Wrangler 的越野工程基礎與開放式貨斗機能，提供更具戶外與多用途導向的生活風格選擇。

