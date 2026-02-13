「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

▲台美關稅定案！TOYOTA部分則有望爭取更多美規車款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

2月13日台美汽車定案，美規車除了享有零關稅，去取消美規車進口數量限制，這也就表示，未來台灣進口車不再以歐系、日系獨大，也將促使更多品牌導入美規車可能提升競爭力，包含台灣TOYOTA熱門車款RAV4、Camry等都有在北美生產，埋下更多調整產地、售價的可能性。

▲RAV4、Camry都有在北美生產。

目前台灣RAV4、Camry都以日本進口為主，但台灣對美開放美規車零關稅後，台灣和泰自然多了爭取更多美規車可能，RAV4、Camry均有在北美生產，搭上零關稅議題後，或許在售價上進行更多調整彈性。

▲Crown Signia早已在台灣註冊，加上開放美規車零關稅，再度加大登台可能性。包含大型7人座 Grand Highlander也有機會導入。

再舉例來說，TOYOTA在北美熱賣的Crown Signia 與 Grand Highlander，都有機會藉由美規車零關稅進軍台灣市場。

但事實上，台灣對美規車取消17.5%關稅，台灣市場還另有20～30%貨物稅，以及5%營業稅，以Grand Highlander在美售價40,860美金為例（折合新台幣132萬），扣除關稅後，還要加上30% 貨物稅、5% 營業稅，換算後大約 181 萬元台幣。