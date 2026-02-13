美國車0關稅「賓士5大車型確認會降價」！台灣總裁親口證實

▲台灣賓士總裁賴恩凱日前就向媒體表示，若政府公布調降美製進口車關稅，旗下5大車型也會做出相應調整。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

美國製造小客車關稅確定降為0，車迷都在關心各品牌是否有價格調整的計畫，其中Mercedes-Benz台灣賓士日前就曾表示，若美國製造進口車關稅下修，品牌也會調整旗下5款美國生產車型的建議售價，這5款車佔品牌銷量2成5，不過品牌也強調，確認已公布的各年式建議售價目前沒有進一步調降規劃。

台灣賓士總裁Mark Raine賴恩凱日前向媒體表示，若政府公布調降美製進口車的關稅，包括GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV與EQS SUV等5款美國生產的車型，也都會同步調整建議售價，這5款車型佔品牌在台年銷量約2成5，其中GLE在2025年共賣出1,778輛，作為對比，全品牌2025年度總銷量為22,900輛，其中6成為休旅車款。

▲AMG GLE 53早在1月上旬就透過年式更新與新增車型調整售價，降幅高達25萬。（圖／資料照）

台灣賓士也在今（13）再次強調，針對協議中關於美國產製車輛之進口關稅調降，台灣賓士將全力配合政府相關施行細節，將此貿易利多實質回饋予消費者。針對旗下產自美國之車型，包括GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV 及 EQS SUV，將依據法規指引對應調降市場建議售價，並自政府正式公告之實施日期起生效。

值得注意的是，早在1月上旬時，台灣賓士就推出了全新年式的AMG GLE 53車型，透過新增的「星夜版」車型，售價較過去直接下修25萬，也被視為是對台美汽車關稅的做出的調整。

儘管前述5款車型可望受惠於美國車關稅調降而下修售價，不過針對全球其他國家生產的車款，已經公布各年式建議售價均維持不變，且沒有進一步下修的規劃，但台灣賓士也強調有推出各項購車優惠方案，建議消費者可以多多參考。