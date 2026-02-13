美國車關稅真的降到0「8大品牌受惠車款一次看」！台灣車市結構恐改變

▲被許多人寄與厚望降價的Tesla特斯拉，台灣原廠已經宣布不會調整售價。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台美對等貿易協定正式簽署，其中美國製造小客車關稅降到0，引發台灣車迷高度討論，業界人士也預估美國製造車輛有望挑戰2成市佔，《ETtoday車雲》就整理了目前可望受惠的品牌與車款，當然最終結果仍需依各自車商的策略調整而定。

Tesla特斯拉

被許多人「寄予厚望」因關稅受惠降價的美國電動車品牌Tesla特斯拉，目前包括Model S豪華房車、Model X豪華休旅、Model 3房車都是美國生產製造，是最有機會因為美車關稅降至0而調整價格的車款，不過日前Elon Musk宣布Model S與Model X即將停產，所以反而是處於「物以稀為貴」的狀態；至於台灣銷量最好的Model Y目前是德國生產，要轉線改由美國進口需要額外的時間與成本，能否真正將關稅的差異反映在價格上，還有待品牌評估。[10:57更新：台灣特斯拉宣布維持原價]

▲台灣賓士日前就已經表示，若美車關稅降，旗下5款車型也會連動調整。（圖／資料照）

Mercedes-Benz賓士

Mercedes-Benz台灣賓士總裁賴恩凱（Mark Raine）日前表示，若美國製造進口車關稅下修，品牌也將會調整旗下5款美國車型的建議售價，包括GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV與EQS SUV等，這5款車佔品牌銷量2成5，不過品牌也強調，確認已公布的各年式建議售價目前沒有進一步調降規劃。

▲TOYOTA目前在台販售僅有Sienna為美國生產，其他車型是否要轉移進口產地還有待評估。（圖／資料照）

TOYOTA

目前TOYOTA總代理和泰在台販售的車型當中，僅Sienna一款車型為美國生產製造，確實有機會因關稅調整而牽動售價，另外除了Camry會不會因此而轉從美國進口、以及有沒有機會導入更多目前台灣未販售的車型，都值得觀察。

▲Jeep在品牌與新車發表會時就高調表示，預售價將與台美關稅連動。（圖／資料照）

Jeep吉普

Jeep在2025年底正式重返台灣市場，當時帶來的首款新車為「藍哥」Wrangler，不僅請到美國在台協會站台，在價格揭曉環節時，寶嘉聯合特別以「台美關稅」為前提，公布了0關稅的預售價，如今結果塵埃落定後，也就確認了Wrangler的預售價為209.8萬起，另外未來要導入的Cherokee、Compass車款也都可望受惠。

▲目前福特六和在台販售新車僅有Mustang野馬跑車為美國製造，至於皮卡車不屬小客車範疇，所以無緣關稅紅利。（圖／資料照）

Ford福特

身為美系品牌，Ford福特也是備受關注的品牌之一，目前已知Mustang野馬跑車以及Mustang Mach-E野馬電動車都是美國製造，可惜的是Mustang Mach-E在台已經停售，所以實際可能會出現價格調整的僅有Mustang，不過在關稅優勢加持之下，也可望導入更多美國生產的車型，但必須注意的是，Pickup皮卡車不屬於「小客車」範疇，所以無緣享受關稅紅利。

Nissan

目前台灣日產在台銷售車型中並無由美國生產製造，在台美汽車關稅降至0之後，包括Rouge與Pathfinder都是有可能被評估導入的車型。

Infiniti

在台灣銷售的Infiniti車型當中，僅有QX60是美國生產製造，也是最有機會因這波關稅調整而下修售價的車型。

BMW

BMW旗下X3、X4、X5、X6、X7與XM等休旅車型，全球主要生產基地都在美國，是否有機會因美國製造進口車關稅降至0而調整售價，還有待總代理汎德確認。