ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

美國車關稅真的降到0「8大品牌受惠車款一次看」！台灣車市結構恐改變

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲被許多人寄與厚望降價的Tesla特斯拉，台灣原廠已經宣布不會調整售價。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台美對等貿易協定正式簽署，其中美國製造小客車關稅降到0，引發台灣車迷高度討論，業界人士也預估美國製造車輛有望挑戰2成市佔，《ETtoday車雲》就整理了目前可望受惠的品牌與車款，當然最終結果仍需依各自車商的策略調整而定。

Tesla特斯拉

被許多人「寄予厚望」因關稅受惠降價的美國電動車品牌Tesla特斯拉，目前包括Model S豪華房車、Model X豪華休旅、Model 3房車都是美國生產製造，是最有機會因為美車關稅降至0而調整價格的車款，不過日前Elon Musk宣布Model S與Model X即將停產，所以反而是處於「物以稀為貴」的狀態；至於台灣銷量最好的Model Y目前是德國生產，要轉線改由美國進口需要額外的時間與成本，能否真正將關稅的差異反映在價格上，還有待品牌評估。[10:57更新：台灣特斯拉宣布維持原價]

▲賓士「最強電動車＋最接近F1市售車」同場演出！年度新車計畫曝光。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣賓士日前就已經表示，若美車關稅降，旗下5款車型也會連動調整。（圖／資料照）

Mercedes-Benz賓士

Mercedes-Benz台灣賓士總裁賴恩凱（Mark Raine）日前表示，若美國製造進口車關稅下修，品牌也將會調整旗下5款美國車型的建議售價，包括GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV與EQS SUV等，這5款車佔品牌銷量2成5，不過品牌也強調，確認已公布的各年式建議售價目前沒有進一步調降規劃。

▲TOYOTA「進口豪華正7人座」SIENNA大改款預售開跑。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA目前在台販售僅有Sienna為美國生產，其他車型是否要轉移進口產地還有待評估。（圖／資料照）

TOYOTA

目前TOYOTA總代理和泰在台販售的車型當中，僅Sienna一款車型為美國生產製造，確實有機會因關稅調整而牽動售價，另外除了Camry會不會因此而轉從美國進口、以及有沒有機會導入更多目前台灣未販售的車型，都值得觀察。

▲Jeepe吉普藍哥Wrangler牧馬人。（圖／記者張慶輝攝）

▲Jeep在品牌與新車發表會時就高調表示，預售價將與台美關稅連動。（圖／資料照）

Jeep吉普

Jeep在2025年底正式重返台灣市場，當時帶來的首款新車為「藍哥」Wrangler，不僅請到美國在台協會站台，在價格揭曉環節時，寶嘉聯合特別以「台美關稅」為前提，公布了0關稅的預售價，如今結果塵埃落定後，也就確認了Wrangler的預售價為209.8萬起，另外未來要導入的Cherokee、Compass車款也都可望受惠。

▲福特7代野馬上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲目前福特六和在台販售新車僅有Mustang野馬跑車為美國製造，至於皮卡車不屬小客車範疇，所以無緣關稅紅利。（圖／資料照）

Ford福特

身為美系品牌，Ford福特也是備受關注的品牌之一，目前已知Mustang野馬跑車以及Mustang Mach-E野馬電動車都是美國製造，可惜的是Mustang Mach-E在台已經停售，所以實際可能會出現價格調整的僅有Mustang，不過在關稅優勢加持之下，也可望導入更多美國生產的車型，但必須注意的是，Pickup皮卡車不屬於「小客車」範疇，所以無緣享受關稅紅利。

Nissan

目前台灣日產在台銷售車型中並無由美國生產製造，在台美汽車關稅降至0之後，包括Rouge與Pathfinder都是有可能被評估導入的車型。

Infiniti

在台灣銷售的Infiniti車型當中，僅有QX60是美國生產製造，也是最有機會因這波關稅調整而下修售價的車型。

BMW

BMW旗下X3、X4、X5、X6、X7與XM等休旅車型，全球主要生產基地都在美國，是否有機會因美國製造進口車關稅降至0而調整售價，還有待總代理汎德確認。

►台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

►光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：美國汽車關稅台灣降價新車Tesla特斯拉TOYOTABMW賓士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

美國車關稅降到0僅限小客車受惠2026-02-13

台灣寶嘉聯合Jeep「維持美規車零關稅售價」2026-02-13

美國車0關稅賓士5大車型可望降價2026-02-13

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整2026-02-13

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」2026-02-13

Array2026-02-13

「美規車零關稅」台灣本田多款新車評估2026-02-13

1月能源局名單公布2026-02-13

Skoda最新入門電動休旅細節曝光2026-02-13

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表2026-02-12

熱門文章

美國車0關稅賓士5大車型可望降價2026-02-13

2026-02-13

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」2026-02-13

「美規車零關稅」台灣本田多款新車評估2026-02-13

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表2026-02-12

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇2026-02-12

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找2026-02-12

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整2026-02-13

1月能源局名單公布2026-02-13

「美規車零關稅」即將定案2026-02-10

相關新聞

從「併吞」到「侵略」　賴清德重塑台海問題的國際定位

從「併吞」到「侵略」　賴清德重塑台海問題的國際定位

美國車0關稅「賓士5大車型確認會降價」！台灣總裁親口證實

美國車0關稅「賓士5大車型確認會降價」！台灣總裁親口證實

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

貿易協議最大風險？　日經點名「在野黨阻撓」恐在立院卡關

貿易協議最大風險？　日經點名「在野黨阻撓」恐在立院卡關

蝴蝶蘭輸美重返零關稅　業界喊「安心過年」

蝴蝶蘭輸美重返零關稅　業界喊「安心過年」

讀者迴響

熱門文章

美國車0關稅「賓士5大車型確認會降價」！台灣總裁親口證實

美國車0關稅「賓士5大車型確認會降價」！台灣總裁親口證實

美國車關稅真的降到0「8大品牌受惠車款一次看」！台灣車市結構恐改變

美國車關稅真的降到0「8大品牌受惠車款一次看」！台灣車市結構恐改變

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」！網友甜甜價夢碎了

美國車零關稅「台灣特斯拉公告維持原價」！網友甜甜價夢碎了

「美規車零關稅」台灣本田多款新車評估！Odyssey 7人座、休旅有望登台

「美規車零關稅」台灣本田多款新車評估！Odyssey 7人座、休旅有望登台

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表！國產休旅、房車今年當先發

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表！國產休旅、房車今年當先發

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366