「美規車零關稅」台灣本田多款新車評估！Odyssey 7人座、休旅有望登台

▲美規車零關稅正式宣布！台灣本田持續有多款美規車評估計劃。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

2月13日台美汽車關稅拍板定案，在台灣市場上長期引發討論的「美規HONDA車款導入」議題再度升溫。對於台灣本田來說，如何評估HONDA在美國市場的主力產品線 並且思考哪些車能夠導入台灣，成為今年重要策略重點。台灣本田回覆，確實已經有多款美規車評估計劃，為台灣新車市場帶來更豐富的產品選擇。

▲Odyssey有望藉由美規車重返台灣市場，帶來比過去日規更大的空間發展。

首先是台灣車迷相當熟悉車款，自從日規宣布停產後，讓台灣Odyssey離開市場，而藉由美規車零關稅契機，Odyssey有望藉由美規身分重返台灣市場，美規Odyssey過去都有不少水貨商引進，如今台灣本田也正積極評估美規Odyssey登台可能。

▲ZR-V、Civic、Accord都有在北美生產，而Accord或許又多了契機重返台灣市場。

去年台灣本田展出全新休旅ZR-V，這款新車將由進口方式導入，而ZR-V在北美以HR-V之名販售，包含Civic、Accord等都有在北美生產，這些市場熱門車款隨著美規車零關稅拍板，自然也都是台灣本田評估車款。

▲Prologue屬於大型電動休旅。

在電動車產品當然也是台灣本田未來發展重點，目前台灣本田旗下尚未有電動車代表作，北美Prologue電動休旅也是不少台灣車迷許願車款，該車是HONDA與GM合作的電動車產品，若 Prologue 以美規車型進口台灣，可填補本田在純電 SUV 的產品空缺。

未來美規車輛進口，仍須由美國原廠提供符合美國FMVSS標準之文件，向我國交通部申請安全審驗合格證書，以及向經濟部、環境部申請耗能、污染、噪音等3張合格證明文件，經我國審驗機構查驗核發合格證明後，才能上市銷售。