全新國產新休旅、LEXUS轎跑、法系跨界現身！1月能源局名單公布

▲1月能源局名單曝光！揭露多款新車動向。（圖／翻攝自經濟部能源局、各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2026年1月能源局名單曝光，揭露油車、電動車新車動向，在國產品牌部分，全新鴻華先進Cavira現身，進口品牌部分則有LEXUS IS、Peugeot 408等已經上市車款，陸續在能源局完成油耗測試。

▲Cavira雙馬達現身，輸出比Bria的400匹馬力更強。

在未上市新車部分，重點當然就是鴻華先進第2款電動車Cavira，在能源局以雙馬達四驅送測，這也是前身納智捷n7沒有的雙馬達車型，最大馬力來到468匹，WLTC續航力538公里，5.8km/kWh電耗。

▲174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉Model 3 1月開賣的新後輪驅動大電池版，WLTC續航力711公里。

特斯拉日前1月上市的Model 3新車型也現身在名單，售價174.99萬，採後輪驅動，搭配更大的電池組，WLTC續航力來到711公里、7.8km/kWh電耗。

在油車部分，包含小改款LEXUS IS、Peugeot 408性能版都已在去年12月台北車展上市，LEXUS IS改款維持300h的2.5升油電，平均油耗來到18.2km/L、Peugeot 408性能版則換上比1.2升渦輪油電更強的1.6升渦輪，輸出馬力來到225匹，平均油耗13.6km/L。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

