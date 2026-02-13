ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Skoda「最新入門電動休旅Epiq」細節曝光！售價＆尺寸與Kamiq相似

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 日前宣布，將在今年上半年正式發表全新純電城市SUV跨界車款 — Epiq，並公布相關細節資訊。這款新車被定位為品牌電動化產品線中最親民的入門選擇，肩負擴大純電車市場版圖的重要任務。原廠表示，Epiq 不僅將吸引更多新客群加入 Škoda 電動車陣營，也將成為品牌在 2026 年前將純電產品陣容倍增策略中的關鍵車型之一。

劍指入門純電休旅級距　Škoda 公佈 Epiq 相關細節資訊

在產品定位上，Epiq 屬於都會入門級距的跨界 SUV，價格在多數市場將與燃油版 Kamiq 相近，讓消費者可在相近預算下，自由選擇內燃機或純電動力。車身尺碼為 4,171mm × 1,798mm × 1,581mm，軸距 2,601mm，整體尺寸與 Kamiq 相仿，但受惠於全新 MEB+ 前驅電動車平台，在空間利用與能源效率方面更具優勢。行李廂標準容積達 475 公升，較 Kamiq 多出 75 公升，後座傾倒後可擴充至 1,344 公升，在同級距中具備相對出色的空間表現。

劍指入門純電休旅級距　Škoda 公佈 Epiq 相關細節資訊

外觀設計方面，Epiq 為首款完整導入 Škoda「Modern Solid」新世代設計語彙的量產車。車頭採用 Tech-Deck Face 造型，並首度導入 T 字型 LED 燈組識別，未來也將成為品牌新世代車款的家族特徵。前保桿兩側設有 O 型進氣開口與主動式氣流調節葉片，搭配隱藏式 Air Curtains 設計，使風阻係數降至 0.275。車尾則透過厚實保桿與未烤漆防刮材質強化 SUV 形象，同時兼顧日常使用的實用性，輪圈尺寸則提供 17 至 19 吋選擇。

劍指入門純電休旅級距　Škoda 公佈 Epiq 相關細節資訊

內裝延續 Modern Solid 的簡約風格，採水平延展式儀表台設計，搭配氣氛燈營造開闊感。駕駛前方設有5.3吋數位儀表，中控標配 13 吋觸控螢幕，整合資訊娛樂與車輛設定功能。座艙提供 Studio、Loft 與 Suite 三種設計風格，座椅布料採用 100% 回收 PES 材質，高階車型並導入 Suedia 與 Techtona 等替代皮革材質。車內另提供近 26 公升額外收納空間，並配置多項 Simply Clever 機能設計，如固定充電線材的收納袋、車門雨傘與再生材質冰鏟等。

劍指入門純電休旅級距　Škoda 公佈 Epiq 相關細節資訊

動力系統方面，Epiq 為品牌首款採用 MEB+ 平台的車型，採前輪驅動設定，並提供三種動力輸出：Epiq 35 為 85kW、Epiq 40 為 99kW、頂規 Epiq 55 則達 155kW，最大扭力分別為 267Nm 與 290Nm。電池部分提供3 8.5kWh（LFP）與 55kWh（NMC）兩種容量，最高續航里程可達 430 公里（WLTP 標準）。充電效率方面，全車系支援 11kW AC 充電，DC 快充依車型不同最高可達 133kW，頂規車型 10 至 80% 充電時間約 23 分鐘。此外，Epiq 搭載 Travel Assist 3.0 駕駛輔助系統、Top View 環景影像與 Cross Assist 2.0 等主動安全科技，並標配 7 具氣囊，展現其在入門級距中強調安全與科技並重的產品定位。

Epiq 的登場不僅補齊Škoda在都會純電級距的產品空缺，也展現品牌在電動化轉型過程中，試圖以更親民價格與高實用性打動主流市場的企圖心。透過 MEB+ 平台所帶來的空間效率、續航與充電表現，再結合 Modern Solid 設計語彙與完整主動安全配備，Epiq 在入門定位下仍維持均衡產品實力。隨著正式發表時程逼近，這款新世代純電跨界車能否成功吸引更多消費者跨入電動車領域，也將成為觀察 Škoda 電動化戰略成效的重要指標。

劍指入門純電休旅級距　Škoda 公佈 Epiq 相關細節資訊

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaEpiq電動車休旅車電動汽車新車概念入門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

Skoda最新入門電動休旅細節曝光2026-02-13

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表2026-02-12

「福特Kuga停產前」的戰力更新2026-02-12

台灣「第6代TOYOTA RAV4超省油」獲政府肯定2026-02-12

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找2026-02-12

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇2026-02-12

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」2026-02-12

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場2026-02-12

TOYOTA「超帥世紀跑車」有望量產2026-02-11

特斯拉車主限時3天免費充電2026-02-11

熱門文章

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表2026-02-12

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找2026-02-12

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇2026-02-12

Skoda最新入門電動休旅細節曝光2026-02-13

「福特Kuga停產前」的戰力更新2026-02-12

台灣「第6代TOYOTA RAV4超省油」獲政府肯定2026-02-12

「美規車零關稅」即將定案2026-02-10

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」2026-02-12

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」2026-02-11

相關新聞

「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中　駕駛恍神釀禍

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中　駕駛恍神釀禍

台74甲詭異車禍！輪胎噴滾2公里影片揭真相　竟是賓士、BMW競飆

台74甲詭異車禍！輪胎噴滾2公里影片揭真相　竟是賓士、BMW競飆

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

讀者迴響

熱門文章

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表！國產休旅、房車今年當先發

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表！國產休旅、房車今年當先發

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

Skoda「最新入門電動休旅Epiq」細節曝光！售價＆尺寸與Kamiq相似

Skoda「最新入門電動休旅Epiq」細節曝光！售價＆尺寸與Kamiq相似

「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

台灣「第6代TOYOTA RAV4超省油」獲政府肯定！油耗24km/L拿下節能標章

台灣「第6代TOYOTA RAV4超省油」獲政府肯定！油耗24km/L拿下節能標章

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366