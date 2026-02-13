Skoda「最新入門電動休旅Epiq」細節曝光！售價＆尺寸與Kamiq相似

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 日前宣布，將在今年上半年正式發表全新純電城市SUV跨界車款 — Epiq，並公布相關細節資訊。這款新車被定位為品牌電動化產品線中最親民的入門選擇，肩負擴大純電車市場版圖的重要任務。原廠表示，Epiq 不僅將吸引更多新客群加入 Škoda 電動車陣營，也將成為品牌在 2026 年前將純電產品陣容倍增策略中的關鍵車型之一。

在產品定位上，Epiq 屬於都會入門級距的跨界 SUV，價格在多數市場將與燃油版 Kamiq 相近，讓消費者可在相近預算下，自由選擇內燃機或純電動力。車身尺碼為 4,171mm × 1,798mm × 1,581mm，軸距 2,601mm，整體尺寸與 Kamiq 相仿，但受惠於全新 MEB+ 前驅電動車平台，在空間利用與能源效率方面更具優勢。行李廂標準容積達 475 公升，較 Kamiq 多出 75 公升，後座傾倒後可擴充至 1,344 公升，在同級距中具備相對出色的空間表現。

外觀設計方面，Epiq 為首款完整導入 Škoda「Modern Solid」新世代設計語彙的量產車。車頭採用 Tech-Deck Face 造型，並首度導入 T 字型 LED 燈組識別，未來也將成為品牌新世代車款的家族特徵。前保桿兩側設有 O 型進氣開口與主動式氣流調節葉片，搭配隱藏式 Air Curtains 設計，使風阻係數降至 0.275。車尾則透過厚實保桿與未烤漆防刮材質強化 SUV 形象，同時兼顧日常使用的實用性，輪圈尺寸則提供 17 至 19 吋選擇。

內裝延續 Modern Solid 的簡約風格，採水平延展式儀表台設計，搭配氣氛燈營造開闊感。駕駛前方設有5.3吋數位儀表，中控標配 13 吋觸控螢幕，整合資訊娛樂與車輛設定功能。座艙提供 Studio、Loft 與 Suite 三種設計風格，座椅布料採用 100% 回收 PES 材質，高階車型並導入 Suedia 與 Techtona 等替代皮革材質。車內另提供近 26 公升額外收納空間，並配置多項 Simply Clever 機能設計，如固定充電線材的收納袋、車門雨傘與再生材質冰鏟等。

動力系統方面，Epiq 為品牌首款採用 MEB+ 平台的車型，採前輪驅動設定，並提供三種動力輸出：Epiq 35 為 85kW、Epiq 40 為 99kW、頂規 Epiq 55 則達 155kW，最大扭力分別為 267Nm 與 290Nm。電池部分提供3 8.5kWh（LFP）與 55kWh（NMC）兩種容量，最高續航里程可達 430 公里（WLTP 標準）。充電效率方面，全車系支援 11kW AC 充電，DC 快充依車型不同最高可達 133kW，頂規車型 10 至 80% 充電時間約 23 分鐘。此外，Epiq 搭載 Travel Assist 3.0 駕駛輔助系統、Top View 環景影像與 Cross Assist 2.0 等主動安全科技，並標配 7 具氣囊，展現其在入門級距中強調安全與科技並重的產品定位。

Epiq 的登場不僅補齊Škoda在都會純電級距的產品空缺，也展現品牌在電動化轉型過程中，試圖以更親民價格與高實用性打動主流市場的企圖心。透過 MEB+ 平台所帶來的空間效率、續航與充電表現，再結合 Modern Solid 設計語彙與完整主動安全配備，Epiq 在入門定位下仍維持均衡產品實力。隨著正式發表時程逼近，這款新世代純電跨界車能否成功吸引更多消費者跨入電動車領域，也將成為觀察 Škoda 電動化戰略成效的重要指標。