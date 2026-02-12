ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表！國產休旅、房車今年當先發

▲台灣Nissan發出神秘新車預告！（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣Nissan發出神秘Sakura新車預告！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan 2026年新車第一發！預告3月11日將有「Sakura」新車發表，難道台灣原廠將導入日本超夯的K-Car Sakura微型電動車，不過據了解，Sakura只是作為特仕車主題，實際上新車主角是台灣車迷熟悉的國產車。

▲台灣Nissan發出神秘新車預告！（圖／翻攝自Nissan）

▲日本Nissan Sakura電動小車售價不到新台幣50萬。

台灣Nissan僅神秘預告3月會有Sakura新車發表，馬上讓人聯想起，日本Nissan Sakura微型電動車，該車是日本Nissan與三菱共同合作開發，售價更是不到新台幣50萬，在日本人氣相當高，甚至還獲得日本年度風雲車大獎，不過可惜的是，Nissan Sakura僅在日本販售，且又是右駕K-Car級距，台灣原廠指的Sakura新車其實另有其人。

▲Nissan Qashqai e-Power台北車展現身！預計明年上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新特仕車當今年先發，接下來還有Qashqai、小改款X-Trail。

台灣Nissan預告3月的新車預計是以Sakura櫻花作為主題，由於今年X-Trail已經有小改款規劃，因此合理推測Sakura特仕車將以國產Sentra、Kicks作為重點，從字面上來看，特仕車應該會加入櫻花特色作為外觀重點，並作為農曆春節過後的新車先發陣容。

除了全新特仕車即將上市外，今年Nissan預期也有不少新車動作，包含已經在台北車展現身的Nissan Qashqai油電休旅，以及小改款X-Trail也預計要在今年登場。

關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅MicraMagniteX-Trail

