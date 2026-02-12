ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

▲歐洲為福特Kuga推新年式更新！可說是停產前相當有感的升級。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

在北美福特Kuga關閉產線後，歐洲Kuga也即將與消費者告別，不過作為福特主力休旅的Kuga，卻還是積極推動產品更新回饋消費者，歐規新年式Kuga導入品牌最新的「BlueCruise」半自動駕駛輔助，帶來更聰明的解放雙手輔助系統。

▲新導入系統在特定路段，可達成完全解放雙手。

新歐規 Kuga 配備福特Ford BlueCruise 車道維持與巡航輔助系統，是福特近年提升智慧駕駛科技的重要技術。BlueCruise能整合油門、煞車、車道維持及交通號誌辨識等功能，在官方核可的高速公路區段內，不需要駕駛長時間握住方向盤就可穩定行駛，但仍需保持注意力以便必要時接手操作。

這次升級可能也將成為歐規Kuga在停產前的最後一次改良。在美規版本已逐步退場的背景下，歐規Kuga在推出BlueCruise之餘，也替車系增加了音響與娛樂性功能選配，創造更優質的乘坐體驗。

台灣市場上，配合海外原廠策略，Focus、Kuga也正在倒數說再見，為了填補Kuga主力的市場空缺，近期福特六和推出Territory全新中型休旅引起市場共鳴，甚至在新車蜜月期階段，已經衝上台灣國產車銷售排行榜TOP 10榜單。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

