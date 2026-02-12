ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「第6代TOYOTA RAV4超省油」獲政府肯定！油耗24km/L拿下節能標章

▲第6代RAV4不僅訂單爆量！省油功力更是獲得政府認證。（圖／翻攝自經濟部）

▲第6代RAV4不僅訂單爆量！省油功力更是獲得政府認證。（圖／翻攝自經濟部）

記者徐煜展／綜合報導

大改款TOYOTA RAV4才剛在台灣上市不久，除了話題滿滿，現在連官方節能認證也到手。經濟部能源署最新公布的節能標章名單，新世代RAV4繳出平均油耗24km/L的成績單，正式獲得政府節能標章肯定，再次替油電招牌加分。▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

台灣第6代RAV4於1月13日正式上市，全面專攻油電領域，更導入第5代的THS 2.5升油電系統，RAV4標準前驅油電車型測得24km/L，幾乎是同級中大型SUV裡的高標水準。放眼目前市場主流休旅，不少對手大約落在20km/L左右，RAV4等於再往上拉開一段距離。

至於越野版、GR Sport四驅版本（E-Four系統）則提升至239匹馬力，即便多了後軸馬達與驅動配置，平均油耗仍維持在20km/L以上，對一輛四驅中型休旅來說依舊漂亮。簡單說一句，RAV4不是只會省油，也不是為了省油而犧牲動力。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

RAV4過去長年穩坐台灣進口SUV銷售龍頭，油電車型更是銷售主力。如今在新世代剛上市之際，就拿到節能標章加持，對消費者來說等於多了一層官方背書。在油電休旅市場競爭越來越激烈的現在，不少品牌也主打省油與電氣化技術，但能在測試標準下繳出24km/L成績，確實不多見。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【正義未遲到】女毒蟲拖行派出所長奪命　新北院國民法官判死刑

推薦閱讀

台灣「第6代TOYOTA RAV4超省油」獲政府肯定！油耗24km/L拿下節能標章

台灣「第6代TOYOTA RAV4超省油」獲政府肯定！油耗24km/L拿下節能標章

「TOYOTA全新油電房車」車新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

「TOYOTA全新油電房車」車新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

最新文章

台灣「第6代TOYOTA RAV4超省油」獲政府肯定2026-02-12

「TOYOTA全新油電房車」車新台幣90萬有找2026-02-12

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇2026-02-12

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」2026-02-12

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場2026-02-12

TOYOTA「超帥世紀跑車」有望量產2026-02-11

特斯拉車主限時3天免費充電2026-02-11

「Nissan推Outlander雙生休旅」售價比三菱貴2026-02-11

TOYOTA「全新7人座休旅發表」2026-02-11

EVOASIS「月付 88 元」充電9折2026-02-11

熱門文章

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇2026-02-12

「美規車零關稅」即將定案2026-02-10

「TOYOTA全新油電房車」車新台幣90萬有找2026-02-12

TOYOTA「超帥世紀跑車」有望量產2026-02-11

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場2026-02-12

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」2026-02-12

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數2026-02-11

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產2026-02-11

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」2026-02-11

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

相關新聞

「TOYOTA全新油電房車」車新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

「TOYOTA全新油電房車」車新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

讀者迴響

熱門文章

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

「TOYOTA全新油電房車」車新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

「TOYOTA全新油電房車」車新台幣90萬有找！油耗近30km/L超省油

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366