台灣「第6代TOYOTA RAV4超省油」獲政府肯定！油耗24km/L拿下節能標章

▲第6代RAV4不僅訂單爆量！省油功力更是獲得政府認證。（圖／翻攝自經濟部）

記者徐煜展／綜合報導

大改款TOYOTA RAV4才剛在台灣上市不久，除了話題滿滿，現在連官方節能認證也到手。經濟部能源署最新公布的節能標章名單，新世代RAV4繳出平均油耗24km/L的成績單，正式獲得政府節能標章肯定，再次替油電招牌加分。

台灣第6代RAV4於1月13日正式上市，全面專攻油電領域，更導入第5代的THS 2.5升油電系統，RAV4標準前驅油電車型測得24km/L，幾乎是同級中大型SUV裡的高標水準。放眼目前市場主流休旅，不少對手大約落在20km/L左右，RAV4等於再往上拉開一段距離。

至於越野版、GR Sport四驅版本（E-Four系統）則提升至239匹馬力，即便多了後軸馬達與驅動配置，平均油耗仍維持在20km/L以上，對一輛四驅中型休旅來說依舊漂亮。簡單說一句，RAV4不是只會省油，也不是為了省油而犧牲動力。

RAV4過去長年穩坐台灣進口SUV銷售龍頭，油電車型更是銷售主力。如今在新世代剛上市之際，就拿到節能標章加持，對消費者來說等於多了一層官方背書。在油電休旅市場競爭越來越激烈的現在，不少品牌也主打省油與電氣化技術，但能在測試標準下繳出24km/L成績，確實不多見。