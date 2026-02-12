ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

▲TOYOTA發表最新的Highlander，主要在北美生產。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA發表最新的Highlander，主要在北美生產。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本周又圍繞聚焦美規車零關稅話題，恰巧北美TOYOTA於2月11日發表全新放大版RAV4的Highlander 7人座休旅，該車屬於北美TOYOTA本土化車款，全新Highlander一發表後也讓不少台灣網友許願快導入！

▲TOYOTA發表最新的Highlander，主要在北美生產。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA發表最新的Highlander，主要在北美生產。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Highlander擁有寬敞的3排空間，且更是品牌首款7人座電動車。

TOYOTA Highlander首發北美市場，目前售價尚未公布，該車在美國肯塔基州喬治敦製造，電池與部分供應鏈也集中於北卡羅來納的新電池組裝廠，屬於典型的本土化美規車型。

這款電動大型SUV不僅是TOYOTA在北美電動化布局的策略重點，也因其7人座配置與家庭市場定位，正好落在台灣消費者與車商最關注的進口車細分市場。

再加上台灣和泰近年來積極推出電動車產品，改款新bZ4X、Urban Cruiser相繼到位，今年又傳出更有C-HR＋等其他電動車計劃，若爭取美規Highlander登台，也與和泰積極推動的電動車理念契合。

目前政府官方對於美規車是否降至零關稅 尚未最終確認，經濟部官員強調細節仍在協商中，但會依台美協定內容向社會提出完整說明。隨著談判持續接近尾聲，市場也正觀望最終條件，以及車商是否會將此政策落實在實際引進車款與售價調整上。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAHighlanderRAV4SUV跨界休旅油電Corolla CrossHiluxSienna

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

推薦閱讀

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋V4超充站啟用推優惠

特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋V4超充站啟用推優惠

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

最新文章

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇2026-02-12

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」2026-02-12

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場2026-02-12

TOYOTA「超帥世紀跑車」有望量產2026-02-11

特斯拉車主限時3天免費充電2026-02-11

「Nissan推Outlander雙生休旅」售價比三菱貴2026-02-11

TOYOTA「全新7人座休旅發表」2026-02-11

EVOASIS「月付 88 元」充電9折2026-02-11

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數2026-02-11

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產2026-02-11

熱門文章

「美規車零關稅」即將定案2026-02-10

TOYOTA「超帥世紀跑車」有望量產2026-02-11

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場2026-02-12

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數2026-02-11

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」2026-02-11

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產2026-02-11

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

「Nissan推Outlander雙生休旅」售價比三菱貴2026-02-11

TOYOTA「全新7人座休旅發表」2026-02-11

「TOYOTA全新7人座休旅」現身即將發表2026-02-10

相關新聞

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

讀者迴響

熱門文章

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366