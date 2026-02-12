台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

▲TOYOTA發表最新的Highlander，主要在北美生產。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本周又圍繞聚焦美規車零關稅話題，恰巧北美TOYOTA於2月11日發表全新放大版RAV4的Highlander 7人座休旅，該車屬於北美TOYOTA本土化車款，全新Highlander一發表後也讓不少台灣網友許願快導入！

▲TOYOTA Highlander擁有寬敞的3排空間，且更是品牌首款7人座電動車。

TOYOTA Highlander首發北美市場，目前售價尚未公布，該車在美國肯塔基州喬治敦製造，電池與部分供應鏈也集中於北卡羅來納的新電池組裝廠，屬於典型的本土化美規車型。

這款電動大型SUV不僅是TOYOTA在北美電動化布局的策略重點，也因其7人座配置與家庭市場定位，正好落在台灣消費者與車商最關注的進口車細分市場。

再加上台灣和泰近年來積極推出電動車產品，改款新bZ4X、Urban Cruiser相繼到位，今年又傳出更有C-HR＋等其他電動車計劃，若爭取美規Highlander登台，也與和泰積極推動的電動車理念契合。

目前政府官方對於美規車是否降至零關稅 尚未最終確認，經濟部官員強調細節仍在協商中，但會依台美協定內容向社會提出完整說明。隨著談判持續接近尾聲，市場也正觀望最終條件，以及車商是否會將此政策落實在實際引進車款與售價調整上。