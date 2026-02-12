ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

▲速霸陸計劃推出TOYOTA Highlander雙生車。

▲速霸陸計劃推出TOYOTA Highlander雙生車。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

速霸陸旗下3款電動車都與TOYOTA相關，在TOYOTA最新發表Highlander 7人座電動休旅後，速霸陸哪能放過這款高話題7人座電動車，因此最快今年速霸陸預計就會推出Highlander雙生電動休旅。

▲速霸陸今年也是有不少亮點新車！小改款Solterra率先打頭陣。（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸將推出第4款TOYOTA雙生電動車。

台灣即將導入的速霸陸Solterra、Trailseeker與Uncharted電動車其實都自來自TOYOTA技術，而接下來的Highlander雙生車則會定位更高，提供更寬敞的7人座空間與更強的家用機能性，都是雙方第1款電動7人座產品。

新車採用與TOYOTA Highlander 兄弟車相同的底盤與電動架構，就像速霸陸現有的Solterra與TOYOTA bZ4X 共享平台的合作模式一樣，且為了帶來產品差異，速霸陸預計會以雙馬達四驅作主打。

全新TOYOTA Highlander尺碼5,050x1,989x1,709mm、軸距達3,051mm，相較過去油車的Highlander軸距2,716mm，新車直接拉長超過300 mm，整體視覺與空間表現，都更有「放大版 RAV4」甚至接近大型 SUV 的氣勢，最高續航力來到515公里。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SubaruForesterSUV跨界四驅休旅車SolterraTOYOTABZ4X

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太可怕】豬肉攤「貼地分裝」豬內臟　民眾嚇爛：才爆漢他病毒...

推薦閱讀

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇！放大版7人座RAV4網友敲碗導入

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋V4超充站啟用推優惠

特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋V4超充站啟用推優惠

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

最新文章

台灣和泰「TOYOTA美規車零關稅」新選擇2026-02-12

速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」2026-02-12

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場2026-02-12

TOYOTA「超帥世紀跑車」有望量產2026-02-11

特斯拉車主限時3天免費充電2026-02-11

「Nissan推Outlander雙生休旅」售價比三菱貴2026-02-11

TOYOTA「全新7人座休旅發表」2026-02-11

EVOASIS「月付 88 元」充電9折2026-02-11

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數2026-02-11

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產2026-02-11

熱門文章

「美規車零關稅」即將定案2026-02-10

TOYOTA「超帥世紀跑車」有望量產2026-02-11

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場2026-02-12

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數2026-02-11

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」2026-02-11

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產2026-02-11

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

「Nissan推Outlander雙生休旅」售價比三菱貴2026-02-11

TOYOTA「全新7人座休旅發表」2026-02-11

「TOYOTA全新7人座休旅」現身即將發表2026-02-10

相關新聞

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

彰化台74甲離奇畫面！賓士追撞左後輪噴出　滾2公里停車道

彰化台74甲離奇畫面！賓士追撞左後輪噴出　滾2公里停車道

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

讀者迴響

熱門文章

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

TOYOTA「超帥世紀旗艦跑車」有望量產！傳聞搭載V12插電混合動力

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

賓士「AMG GLC 53性能休旅」登場！6缸引擎進化首度導入甩尾模式

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366