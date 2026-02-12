速霸陸將推「全新7人座TOYOTA雙生車」！最快今年發表

▲速霸陸計劃推出TOYOTA Highlander雙生車。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

速霸陸旗下3款電動車都與TOYOTA相關，在TOYOTA最新發表Highlander 7人座電動休旅後，速霸陸哪能放過這款高話題7人座電動車，因此最快今年速霸陸預計就會推出Highlander雙生電動休旅。

▲速霸陸將推出第4款TOYOTA雙生電動車。

台灣即將導入的速霸陸Solterra、Trailseeker與Uncharted電動車其實都自來自TOYOTA技術，而接下來的Highlander雙生車則會定位更高，提供更寬敞的7人座空間與更強的家用機能性，都是雙方第1款電動7人座產品。

新車採用與TOYOTA Highlander 兄弟車相同的底盤與電動架構，就像速霸陸現有的Solterra與TOYOTA bZ4X 共享平台的合作模式一樣，且為了帶來產品差異，速霸陸預計會以雙馬達四驅作主打。

全新TOYOTA Highlander尺碼5,050x1,989x1,709mm、軸距達3,051mm，相較過去油車的Highlander軸距2,716mm，新車直接拉長超過300 mm，整體視覺與空間表現，都更有「放大版 RAV4」甚至接近大型 SUV 的氣勢，最高續航力來到515公里。