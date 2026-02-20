ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
照SOP租共享車！他1動作「被大嬸鄙視」委屈喊冤　全場笑歪

▲▼開車,上車,車主,駕駛,車門,駕駛座,方向盤,羽絨外套。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

租共享汽車前依規定拍攝車況，不僅是自保，也避免後續糾紛。有網友委屈表示，他租了共享汽車後，在路邊對著車子猛拍，竟被路人投以異樣眼光，還被一名大嬸語重心長勸說「過年了，別當檢舉達人」，讓他整個哭笑不得，事件曝光後引發討論。

該名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，日前租共享汽車，因為車商規定上路前須拍攝整體車況存證，以免後續發生糾紛，因此他照SOP在路邊繞著車子拍照。不料過程中，不少路人用鄙視眼神看著他，讓他心裡直發毛，還擔心會不會被誤會。

沒多久，一名大嬸突然走過來對他說，「年輕人，快過年了，大家都辛苦了，別當檢舉達人啊。」原PO聽完一臉無奈，卻懶得解釋，只能默默把照片拍完，心想「無言……」，感嘆明明只是依規定行事，卻被當成在偷拍違規。

租車拍車況自保　網點頭：就給他誤會

貼文引發討論，許多人紛紛安慰，「租車前拍車況是基本動作吧。」「人家誤會就給他誤會，保護自己比較重要。」「下次車門打開拍，順便按鑰匙讓她看清楚。」

也有網友打趣，調侃，「說自己是狗仔或徵信社，正在抓猴」、「對她說：大嬸…我不想努力了」、「你拿鑰匙出來啾啾兩聲，然後跟大媽說：別煩我，我狠起來連自己都檢舉。」還有人表示，「不是有個可以略過拍照」、「租車前拍車況照是為自己留個保障，人家誤會就給他誤會吧！」

關鍵字：共享汽車租車車況檢舉達人路人

【會中毒不要啊】父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主驚：有農藥

