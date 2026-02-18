ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招對方閉嘴了　一票喊痛快

▲開車、獨處。（示意圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者鄺郁庭／綜合報導

開車上路除了怕塞車，更怕坐在副駕瘋狂下指導棋的人。他分享自己過年載親戚的慘痛經驗，對方明明沒有駕照，卻一路碎念嫌東嫌西，最後他使出「大腳油門」狠招，成功讓對方全程安靜，超狂過程曝光後，引來一票網友拍手叫好。

該名網友在PTT的car板發文指出，姑婆沒有駕照，卻特別愛在別人開車時指揮。像是道路限速60km／h，他開50km／h仍被嫌太快，甚至連雨刷開太快、太慢都有意見。某年過年晚上，他被迫載姑婆出門，行經台北辛亥地下道，限速50km／h，他大約開43km／h，姑婆又開始碎念「年輕人不要開快車，你開慢一點。」

原PO表示，當時過年夜晚車少，出地下道上國三甲後，他乾脆大腳油門踩下去。由於國三甲是長上坡路段，車速一路攀升，姑婆瞬間尖叫不止，「大概到120的時候，她嗓子都啞了不叫了，我就慢下來。」沒想到車速一降，姑婆又恢復精神繼續念，他再度加速，對方又開始尖叫，如此重複一兩次後，姑婆終於全程閉嘴，安靜到目的地。

大票有感「超討厭不會開車一直碎念」

不少網友直呼太療癒，坦言也曾遇過類似情況，「尤其是不會開車的還要指導，真的氣死人。」「尖叫加速器，笑死。」「真的超討厭不會開車還一直碎念的。」「超有畫面感，像電影橋段。」「遇過會扯駕駛手臂的，更可怕。」

不過也有人提醒，雖然故事聽起來爽快，但高速公路超速仍有安全風險，情緒再差也別拿油門出氣。留言最後仍一面倒笑稱，「姑婆應該這輩子都不敢再指揮你開車了。」

關鍵字：駕駛副駕過年車程車主開車PTT

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【NPC卡住了】戴安全帽頭頂公園上肢牽引器！神似怪人XD

推薦閱讀

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招對方閉嘴了　一票喊痛快

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招對方閉嘴了　一票喊痛快

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

好想上廁所！駕駛國道超速挨罰3500元　抗罰失敗原因曝光

好想上廁所！駕駛國道超速挨罰3500元　抗罰失敗原因曝光

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看

車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看

最新文章

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招全場痛快2026-02-18

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表2026-02-18

連假出門！老司機讚爆「1按鍵」內行勸謹慎2026-02-18

好想上廁所！駕駛國道超速　抗罰失敗2026-02-18

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」2026-02-18

車輛過戶好麻煩？　3步驟懶人包一次看2026-02-18

台灣「LEXUS 2026年重點新車2026-02-18

台灣TOYOTA「2026年重點新車」2026-02-18

Audi大陸專屬電動休旅E7X實照曝光2026-02-18

福斯中大型休旅Atlas大改款預告2026-02-18

熱門文章

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表2026-02-18

第6代「TOYOTA RAV4推入門款汽油」2026-02-18

遇救護車卻遭「包夾」　駕駛逆轉免罰2026-02-16

台灣「LEXUS 2026年重點新車2026-02-18

台灣本田「2026年3款重點新車」2026-02-17

台灣Nissan「2026年重點新車」2026-02-17

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

連假出門！老司機讚爆「1按鍵」內行勸謹慎2026-02-18

賓士AMG宣布C-Class與GLC回歸6缸引擎2026-02-16

福斯中大型休旅Atlas大改款預告2026-02-18

相關新聞

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」　網吵翻：直接休到3/1

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」　網吵翻：直接休到3/1

陸客少6成！日本1月外籍觀光客「仍有360萬人」　創史上第二高

陸客少6成！日本1月外籍觀光客「仍有360萬人」　創史上第二高

以往紅包都是6600元　「今年改包600元」給爸媽！原因曝光爆共鳴

以往紅包都是6600元　「今年改包600元」給爸媽！原因曝光爆共鳴

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

不只職場！00後「也整頓過年拜拜」　年輕人點頭：就到我這一代

孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年

孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年

讀者迴響

熱門文章

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

第6代「TOYOTA RAV4入門款汽油」開賣新台幣90萬！比2.5升油電更便宜

國道遇救護車遭「包夾」讓不了路　駕駛挨罰3600元結局大逆轉

國道遇救護車遭「包夾」讓不了路　駕駛挨罰3600元結局大逆轉

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

台灣「2026年LEXUS重點新車」！大改款房車空間不輸主流休旅

台灣本田「2026年3款重點新車」！國產CR-V油電、進口ZR-V休旅兩大主菜

台灣本田「2026年3款重點新車」！國產CR-V油電、進口ZR-V休旅兩大主菜

台灣Nissan「2026年重點新車」！進口跨界打頭陣、X-Trail推新改款

台灣Nissan「2026年重點新車」！進口跨界打頭陣、X-Trail推新改款

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366