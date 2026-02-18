姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招對方閉嘴了　一票喊痛快

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者鄺郁庭／綜合報導

開車上路除了怕塞車，更怕坐在副駕瘋狂下指導棋的人。他分享自己過年載親戚的慘痛經驗，對方明明沒有駕照，卻一路碎念嫌東嫌西，最後他使出「大腳油門」狠招，成功讓對方全程安靜，超狂過程曝光後，引來一票網友拍手叫好。

該名網友在PTT的car板發文指出，姑婆沒有駕照，卻特別愛在別人開車時指揮。像是道路限速60km／h，他開50km／h仍被嫌太快，甚至連雨刷開太快、太慢都有意見。某年過年晚上，他被迫載姑婆出門，行經台北辛亥地下道，限速50km／h，他大約開43km／h，姑婆又開始碎念「年輕人不要開快車，你開慢一點。」

原PO表示，當時過年夜晚車少，出地下道上國三甲後，他乾脆大腳油門踩下去。由於國三甲是長上坡路段，車速一路攀升，姑婆瞬間尖叫不止，「大概到120的時候，她嗓子都啞了不叫了，我就慢下來。」沒想到車速一降，姑婆又恢復精神繼續念，他再度加速，對方又開始尖叫，如此重複一兩次後，姑婆終於全程閉嘴，安靜到目的地。

大票有感「超討厭不會開車一直碎念」

不少網友直呼太療癒，坦言也曾遇過類似情況，「尤其是不會開車的還要指導，真的氣死人。」「尖叫加速器，笑死。」「真的超討厭不會開車還一直碎念的。」「超有畫面感，像電影橋段。」「遇過會扯駕駛手臂的，更可怕。」

不過也有人提醒，雖然故事聽起來爽快，但高速公路超速仍有安全風險，情緒再差也別拿油門出氣。留言最後仍一面倒笑稱，「姑婆應該這輩子都不敢再指揮你開車了。」