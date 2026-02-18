連假出門　老司機讚「1按鍵」塞車不累了！內行秒勸：別依賴

▲每逢連假或過年就會有大量車潮湧現。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年連假最怕的就是高速公路塞成「停車場」，不論返鄉、出遊還是收假，只要遇上塞車，走走停停加上長時間握方向盤，真的會讓人開到心累。有網友分享自己連假南下「追陽光」，結果整趟就是「塞上去再塞下來」，來回都塞爆，忍不住許願希望愛車有全速域ACC（主動式車距調節巡航系統），貼文曝光後掀起討論。

該名網友指出，連假期間開車南下，本以為可以一路順順開，沒想到去程塞、回程也塞，高速公路幾乎變大型停車場，讓他直呼「好想要全速域ACC！」希望能在低速走走停停時自動跟車，減輕右腳與精神負擔。

全場爆共鳴「大推ACC」 內行勸：別過度依賴

不少有使用經驗的駕駛紛紛留言大讚，「有ACC真的很方便（大推）」、「ACC讚，有了之後根本不會累」、「現在有ACC，開4個小時都沒問題」、「有ACC的話疲勞度差很多，進休息站只是為了上廁所。」認為在塞車路段尤其好用，能大幅降低長途駕駛的壓力。

事實上，現在不少新車都有很多主動駕駛輔助系統，像是ACC主動車距巡航、LTA車道置中維持等，當長途駕駛時，可多利用輔助系統來減輕負擔。

也有不同聲音提醒，駕駛輔助系統終究只是輔助。有汽車媒體人曾表示，雖然系統好用方便，但擔心過度依賴會讓人分心，強調坐上駕駛座就該負起責任。警方也呼籲，行駛高速公路仍須注意前方路況、避免疲勞駕駛，即使車輛配有ACC或車道維持系統，也不能因此鬆懈，方向盤還是要握好，隨時留意車前狀況，才能真正平安回家。