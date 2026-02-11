ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

▲Nissan借用三菱資源，於北美推出首款PHEV油電休旅。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan借用三菱資源，於北美推出首款PHEV油電休旅。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

彌補Nissan在PHEV產品不足，特別向三菱取經於北美推出Outlander雙生休旅，Nissan X-Trail PHEV（北美稱Rouge）正式在北美市場開賣，全新X-Trail PHEV北美當地售價折合新台幣153萬起，正面挑戰TOYOTA RAV4 PHEV而來。

▲Nissan借用三菱資源，於北美推出首款PHEV油電休旅。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan借用三菱資源，於北美推出首款PHEV油電休旅。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan X-Trail PHEV北美開價比兄弟車Outlander PHEV還高。

相較油車1.5升渦輪動力，X-Trail PHEV售價多了約16,900美金來到45,990美金，而X-Trail PHEV外觀、內裝完全複製貼上Outlander PHEV而來，兩車僅差異在品牌Logo不同，Outlander PHEV開價卻僅要40,445美金，反而引起當地消費者不少討論。

售價有不少落差，讓不少當地車迷在網路討論串上直呼：「同一套東西，為什麼 Nissan要賣更貴？」有人調侃這是「只是換個車頭標就貴很多」；也有人認為 Nissan比較高階的配備，加上經銷體系服務，可能是高定價的原因。

▲Nissan借用三菱資源，於北美推出首款PHEV油電休旅。（圖／翻攝自Nissan）

▲X-Trail PHEV具有長時間的純電行駛能力。

X-Trail PHEV是 Nissan首次在美國推出插電式油電休旅，搭 2.4 升引擎加上雙電動馬達與 20kWh電池，綜效約 248 匹馬力並全車系標配 AWD 四輪驅動，純電上下班通勤幾乎不碰油的概念吸引不少家庭買家目光。

配備部分也不馬虎，入門款標配 12.3 吋數位儀表與 9 吋主機、加熱前座、ProPILOT 輔助系統等；高階 Platinum 則有 10 吋 HUD 抬頭顯示器、BOSE 音響、全景天窗與後座加熱座椅等提升實用與質感的配備。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅MicraMagniteKaitX-TRAIL

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【狂嗅「美腿陣」】台中警犬隊臨檢酒店　「暨萌又殺」畫面曝

推薦閱讀

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

TOYOTA「全新7人座休旅發表」放大版RAV4空間超大！外型、內裝都有看點

TOYOTA「全新7人座休旅發表」放大版RAV4空間超大！外型、內裝都有看點

通勤、出遊、國道都能用　EVOASIS「月付 88 元」充電9折、最低每度5.27元起

通勤、出遊、國道都能用　EVOASIS「月付 88 元」充電9折、最低每度5.27元起

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

最新文章

「Nissan推Outlander雙生休旅」售價比三菱貴2026-02-11

TOYOTA「全新7人座休旅發表」2026-02-11

EVOASIS「月付 88 元」充電9折2026-02-11

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數2026-02-11

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產2026-02-11

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」2026-02-11

保時捷執行長換人電動跑車傳叫停2026-02-10

法拉利首款電動車Luce內裝首度曝光2026-02-10

「美規車零關稅」即將定案2026-02-10

「TOYOTA全新7人座休旅」現身即將發表2026-02-10

熱門文章

「美規車零關稅」即將定案2026-02-10

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產2026-02-11

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數2026-02-11

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」2026-02-11

「Nissan推Outlander雙生休旅」售價比三菱貴2026-02-11

「TOYOTA全新7人座休旅」現身即將發表2026-02-10

TOYOTA「全新7人座休旅發表」2026-02-11

保時捷執行長換人電動跑車傳叫停2026-02-10

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

法拉利首款電動車Luce內裝首度曝光2026-02-10

相關新聞

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

「LEXUS最美雙門」今年停產說再見！台灣銷售倒數計時

「LEXUS最美雙門」今年停產說再見！台灣銷售倒數計時

讀者迴響

熱門文章

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

台灣「新一代LEXUS ES要來了」上市倒數！北美油電、電動雙動力官網上線

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

「TOYOTA全新7人座休旅」現身即將發表！空間、配備比RAV4更大更豪華

「TOYOTA全新7人座休旅」現身即將發表！空間、配備比RAV4更大更豪華

TOYOTA「全新7人座休旅發表」放大版RAV4空間超大！外型、內裝都有看點

TOYOTA「全新7人座休旅發表」放大版RAV4空間超大！外型、內裝都有看點

保時捷執行長換人「電動跑車計畫傳叫停」！若成真Audi也將受重傷

保時捷執行長換人「電動跑車計畫傳叫停」！若成真Audi也將受重傷

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366