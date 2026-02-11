「Nissan推Outlander雙生休旅」比三菱貴！網友開酸：車頭換標、價格翻漲

▲Nissan借用三菱資源，於北美推出首款PHEV油電休旅。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

彌補Nissan在PHEV產品不足，特別向三菱取經於北美推出Outlander雙生休旅，Nissan X-Trail PHEV（北美稱Rouge）正式在北美市場開賣，全新X-Trail PHEV北美當地售價折合新台幣153萬起，正面挑戰TOYOTA RAV4 PHEV而來。

▲Nissan X-Trail PHEV北美開價比兄弟車Outlander PHEV還高。

相較油車1.5升渦輪動力，X-Trail PHEV售價多了約16,900美金來到45,990美金，而X-Trail PHEV外觀、內裝完全複製貼上Outlander PHEV而來，兩車僅差異在品牌Logo不同，Outlander PHEV開價卻僅要40,445美金，反而引起當地消費者不少討論。

售價有不少落差，讓不少當地車迷在網路討論串上直呼：「同一套東西，為什麼 Nissan要賣更貴？」有人調侃這是「只是換個車頭標就貴很多」；也有人認為 Nissan比較高階的配備，加上經銷體系服務，可能是高定價的原因。

▲X-Trail PHEV具有長時間的純電行駛能力。

X-Trail PHEV是 Nissan首次在美國推出插電式油電休旅，搭 2.4 升引擎加上雙電動馬達與 20kWh電池，綜效約 248 匹馬力並全車系標配 AWD 四輪驅動，純電上下班通勤幾乎不碰油的概念吸引不少家庭買家目光。

配備部分也不馬虎，入門款標配 12.3 吋數位儀表與 9 吋主機、加熱前座、ProPILOT 輔助系統等；高階 Platinum 則有 10 吋 HUD 抬頭顯示器、BOSE 音響、全景天窗與後座加熱座椅等提升實用與質感的配備。