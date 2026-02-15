ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
走春怕爆「國道停車場」！3款實用APP快載　出門前就掌握車況

▲▼開車,導航,駕駛,高速公路,國道,雨刷,定速,方向盤。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲開車出遊超怕塞車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆春節假期來了！不少人早已安排出遊，可走春行程最怕遇到塞車，到了目的地還要找停車位。《ETtoday新聞雲》整理3款超實用APP，查看路況除了使用Google Maps，也可以搭配公路總局推出的「幸福公路APP」、「高速公路1968」使用，即時掌握路況，避開壅塞時段開心玩。

●高速公路1968

由交通部高速公路局發行，下載後可自己選擇是否輸入姓名、電話及車牌號碼。實用功能包括即時路網交通狀況，估算行車時間，替代道路資訊、服務區及天氣資訊等。若有需要，該APP也支援單鍵快速直撥1968高速公路局客服，提供路況語音查詢、拖救請求及專人諮詢服務。

值得一提的是，該APP也供查詢服務區車位的空位狀況，對中途需暫時休息一下的用戶來說相當實用。

►iOS下載點我

►安卓下載點我

●幸福公路

由公路總局設計，提供高快速公路、省道之交通即時資訊。隨時收集路況（事故、事件、壅塞等），即時標註於APP的地圖上；整合高速公路、快速公路、市區道路（陸續）的資訊看板、路況攝影機等；國道替代路徑資訊結合即時旅行時間比較、地圖顯示與語音播報。

另外還有東部蘇花路段未來七天旅行時間查詢，協助往返東部地區駕駛人預測所需行車時間，提早規劃最適的出發時間。除了路況外，更提供單鍵撥打用路人服務中心電話通報反映大小事。

►iOS下載點我

►安卓下載點我

●停車大聲公

由宏碁旗下宏碁智通開發的停車大聲公APP，除了收錄全台的停車場資訊，也有台北、新北、基隆、桃園、新竹、台南、台中、高雄路邊停車格資料。據該APP的描述，其中每一筆停車場資訊皆由人工驗證核對，力求最正確的資料品質。

►iOS下載點我

►安卓下載點我

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

