TOYOTA「全新7人座休旅發表」放大版RAV4空間超大！外型、內裝都有看點

▲TOYOTA全新7人座休旅全球首發！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

過去被譽為放大版RAV4的TOYOTA Highlander，於台灣時間2月11日轉型成全新電動7人座正式發表。一向以家庭市場為主力的中大型7人座Highlander休旅車，捨棄傳統油電與燃油動力，全面進入 BEV電動化時代，象徵TOYOTA電動化戰略邁入重要里程碑。

▲TOYOTA Highlander車頭採用與RAV4相近的家族化設計。

全新Highlander擁有更銳利的車身語彙，前臉採用TOYOTA最新的設計風格，導入與RAV4相近的語彙。採貫穿式 LED日行燈與半隱藏式門把設計，提高整體空氣力學表現。

尺碼5,050x1,989x1,709mm、軸距達3,051mm，相較過去油車的Highlander軸距2,716mm，新車直接拉長超過300 mm，整體視覺與空間表現，都更有「放大版 RAV4」甚至接近大型 SUV 的氣勢。

▲內裝相當講究豪華，更具有遼闊3排7人座空間，2排採獨立座椅。

內裝部分搭載 14 吋中控觸控螢幕 與 12.3 吋數位儀表盤，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，並在三排座位上配置多組裝置充電孔。此外，可選配全景玻璃天窗，加上電動車平台平整化優勢，空間視覺開闊感超越以往TOYOTA車系。

座椅材質採用高級舒適皮質，前座標配加熱功能，部分車型還提供第2排加熱座椅選項，第三排亦可完全放平以擴增行李廂空間。最大容積來到1,292公升。

▲最大續航力約515公里。

在動力規格上提供多種選擇，入門款XLE 前驅配備77 kWh電池組，單馬達輸出 221 匹馬力，預估續航約462 公里。另還有雙馬達四驅版本，同樣採77kWh電池，馬力來到338匹，續航力約435公里。

高規則升級95.8 kWh大電池的 XLE AWD 與頂規 Limited AWD 車型，續航可進一步拉高到約 515 公里。並標配支援北美充電標準（NACS），具有V2L功外部供電功能，可於戶外活動或緊急時替外部設備供電，大幅提升實用性。

安全標配 TSS 4.0主動安全系統，包含預碰撞系統、全速域ACC、車道循跡輔助、路標辨識等多項駕駛輔助功能。同時還搭載盲點偵測、停車輔助等配備，全方位守護駕乘者的安全。