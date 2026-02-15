國道走春「乖乖照速限開」被閃燈？老司機曝「1情況」更惱人

▲開在高速公路得留意自己有無「龜速」。（圖／記者陳筱惠攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

農曆春節不少人開車返鄉出遊，有網友無奈表示，明明照著速限開在高速公路上，卻被後方車輛狂閃大燈、按喇叭，心有不甘上網訴苦，沒想到反遭網友撻伐。討論焦點指出，問題可能不在「超速」，而是忽略了高速公路其實也有「最低速限」規定，若開太慢或長時間佔用內側車道，同樣可能挨罰。

不少駕駛以為高速公路只要不超過100km／h或110km／h等最高速限就好，卻忽略其實還有最低速限限制。依現行規定，在車流順暢情況下，外側車道不得低於60km／h，中線車道不得低於80km／h，而內側超車道則依路段不同，不得低於90km／h、100km／h或110km／h。

有些駕駛一上國道就切進內側車道，認為慢慢開最安全，但若僅以接近最低速限的速度長時間佔用超車道，導致後方車流受阻，警方仍可依法開罰。也就是說，被閃燈不一定是因為「開太快」，反而可能是「龜速」影響車流。

相關單位也曾說明，內側車道為超車道，完成超車後應駛回原車道；僅在不影響超車道功能前提下，小型車才能以最高速限行駛於內側。換言之，就算沒有超速，若未保持超車道淨空、影響整體車流順暢，仍可能成為眾矢之的。對此不少網友直言，「國道不是只看有沒有超速，還要看你有沒有擋路。」