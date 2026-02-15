ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

國道走春「乖乖照速限開」被閃燈？老司機曝「1情況」更惱人

▲▼ 台中國道一號。（圖／記者陳筱惠攝）

▲開在高速公路得留意自己有無「龜速」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆春節不少人開車返鄉出遊，有網友無奈表示，明明照著速限開在高速公路上，卻被後方車輛狂閃大燈、按喇叭，心有不甘上網訴苦，沒想到反遭網友撻伐。討論焦點指出，問題可能不在「超速」，而是忽略了高速公路其實也有「最低速限」規定，若開太慢或長時間佔用內側車道，同樣可能挨罰。

不少駕駛以為高速公路只要不超過100km／h或110km／h等最高速限就好，卻忽略其實還有最低速限限制。依現行規定，在車流順暢情況下，外側車道不得低於60km／h，中線車道不得低於80km／h，而內側超車道則依路段不同，不得低於90km／h、100km／h或110km／h。

有些駕駛一上國道就切進內側車道，認為慢慢開最安全，但若僅以接近最低速限的速度長時間佔用超車道，導致後方車流受阻，警方仍可依法開罰。也就是說，被閃燈不一定是因為「開太快」，反而可能是「龜速」影響車流。

相關單位也曾說明，內側車道為超車道，完成超車後應駛回原車道；僅在不影響超車道功能前提下，小型車才能以最高速限行駛於內側。換言之，就算沒有超速，若未保持超車道淨空、影響整體車流順暢，仍可能成為眾矢之的。對此不少網友直言，「國道不是只看有沒有超速，還要看你有沒有擋路。」

關鍵字：汽車高速公路國道龜車駕駛車主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【謝謝你司機大哥】多虧你出手 浪浪才沒被繼續輾過QQ

推薦閱讀

騎士闖紅燈又拒檢挨罰1.1萬　控警「騎樓躲雨」抗罰慘敗

騎士闖紅燈又拒檢挨罰1.1萬　控警「騎樓躲雨」抗罰慘敗

春節開車返鄉別賭運氣！保養廠放假前「5油3水」先檢查一輪最安心

春節開車返鄉別賭運氣！保養廠放假前「5油3水」先檢查一輪最安心

霧季來臨！　高公局教4招避險保平安出行

霧季來臨！　高公局教4招避險保平安出行

「新一代Audi A6汽油」試駕！不是性能狂人、而是更成熟豪華的主角

「新一代Audi A6汽油」試駕！不是性能狂人、而是更成熟豪華的主角

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

最新文章

騎士拒檢挨罰1萬　反控警騎樓躲雨慘敗2026-02-15

保養廠放假前5油3水先檢查最安心2026-02-15

霧季來臨！　高公局教4招避險2026-02-15

「新一代Audi A6汽油」試駕2026-02-15

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」2026-02-15

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相2026-02-15

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」2026-02-14

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

MG「全新7人座休旅」發表對決TOYOTA2026-02-14

BMW最新高端品牌Alpina發表全新識別2026-02-14

熱門文章

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」2026-02-14

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台2026-02-14

國道塞爆「開到想打自己」　老司機狂推1招2026-02-14

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整2026-02-13

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相2026-02-15

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」2026-02-15

極氪召回3.8萬輛車　動力電池恐熱失控2026-02-14

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表2026-02-12

「TOYOTA全新油電房車」新台幣90萬有找2026-02-12

2026-02-13

相關新聞

國道3起追撞釀回堵　高公局示警下午6路段易塞

國道3起追撞釀回堵　高公局示警下午6路段易塞

新春泡湯好運到！花東「雙重抽」大獎　日本機票及汽車帶回家

新春泡湯好運到！花東「雙重抽」大獎　日本機票及汽車帶回家

小年夜上午國道防7地雷路段　凌晨車流飆1.8倍

小年夜上午國道防7地雷路段　凌晨車流飆1.8倍

歐日車可能跟進美產車施壓零關稅　雙B帶頭喊話

歐日車可能跟進美產車施壓零關稅　雙B帶頭喊話

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

讀者迴響

熱門文章

國道塞到想哭又尿急？大票推1神物「不是紙尿布」：用過還不錯

國道塞到想哭又尿急？大票推1神物「不是紙尿布」：用過還不錯

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

台灣「7字頭韓系新休旅」3月登台！1.0升渦輪每年稅金9千元有找

高速公路塞爆「開到想打自己」　老司機嚇勸：當服務區塑膠？

高速公路塞爆「開到想打自己」　老司機嚇勸：當服務區塑膠？

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

「美規車零關稅」TOYOTA售價有望調整　RAV4、Camry、7人座點名

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

極氪召回3.8萬輛電動車　動力電池恐「熱失控」

極氪召回3.8萬輛電動車　動力電池恐「熱失控」

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表！國產休旅、房車今年當先發

台灣Nissan「預告3月新車Sakura」發表！國產休旅、房車今年當先發

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366