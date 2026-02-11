ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣賣了19年「60萬有找國產車」傳停產！國民車恐只剩下TOYOTA可選

▲三菱Colt Plus傳出退場消息！60萬有找國民車恐消亡。（圖／翻攝自中華三菱）

記者徐煜展／綜合報導

在台灣汽車市場長年扮演「國民代步車」角色的三菱Colt Plus，近日因產量驟降與經銷端傳出停產消息，再度掀起話題，雖然中華三菱官方對外回應目前仍持續生產，但業界及消費者對於它是否能撐過排放與安全新制仍有高度疑問，未來的三菱Colt Plus存亡打上問號。

▲Colt Plus若真的走入停產，那只剩下TOYOTA Vios孤軍奮戰。

從2007年開賣銷售19年年頭，深受小資族、首購族歡迎的Colt Plus掀背小車，在台售價，提供54.6、58.6萬兩款車型，是台灣最親民的國民車代表，不過近日卻爆出停產傳聞。

2025 年全年 Colt Plus銷量約2,000輛，在國產車體系仍有一定份量，然而從去年11月的377輛生產紀錄，突然在12月大幅下跌至90輛，讓是否停產的傳聞甚囂塵上，久未改款的Colt Plus是否能應對接下來的安全、排放法規，就看後續台灣原廠如何接招。

Colt Plus是近幾年台灣市場上少數60萬內門檻的國產乘用車，對於預算有限的消費者而言是相對有吸引力的選擇。相比之下，另一款同級代表 TOYOTA Vios 在去年進行車系調整，最入門的58.9萬元雅緻版已停售，目前車系售價調整為 60.9 萬元起跳，Vios雖仍是國產品牌主力，但已無真正低於 60 萬元的車型。

