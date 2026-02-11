Suzuki推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！換上新油電更省油

▲Suzuki Across與TOYOTA RAV4再續前緣，推出新一代車型。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

在TOYOTA第6代RAV4正式亮相後，合作夥伴Suzuki 也在歐洲市場揭曉全新世代Across。這款由RAV4中型休旅衍生出的雙生車，延續了 RAV4 的設計語彙與動力配置，並以 PHEV 插電式油電混合動力作為主力設定，顯示兩家品牌在中型SUV市場的緊密合作布局。

▲Suzuki Across以6代RAV4越野版為基礎，差別最大為兩車的Logo。

Suzuki提供小車給TOYOTA在印度等其他新興市場發展，作為交換TOYOTA則以RAV4借給Suzuki Across征戰歐洲。新世代Across與第6代 RAV4在外觀造型上可說是複製貼上，延續RAV4 Adventure越野版氣勢，整體造型方正且動感十足。Across車身尺碼為長 4,600 mm、寬 1,855 mm、 高 1,685 mm、軸距 2,690 mm。

▲內裝同樣與RAV4相同。

內裝同樣承襲 RAV4 的內裝佈局，配備 12.3 吋數位儀錶與 12.9 吋中控大螢幕，支援 Apple CarPlay、Android Auto 等多媒體連接功能，並可選配抬頭顯示器以提升行車資訊辨識度。前座除了配備多向電動座椅與記憶功能外，還包含加熱功能及無線充電等便利配置，後行李廂容量為 446 公升，同時可透過後座倒平進一步擴展置物空間。

Across全車系首波僅有2.5升PHEV插電式油電，也是目前TOYOTA最新的6代油電技術，電池容量為 22.7 kWh，綜效最大馬力可達 304 匹。E-Four 電子四驅系統強調在不同地形與路況下的行駛穩定性與效率。Across 亦提供 Normal、Eco、Sport 以及 Trail 多種駕駛模式，能因應日常與輕度越野需求。