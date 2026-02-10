ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「美規車零關稅」即將定案！TOYOTA、特斯拉、雙B有望降價車款一次點名

▲台北港 資料照

▲經濟部今與台灣國產車製造業閉門討論！將為台灣汽車生態迎來新生態布局。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

隨著台美對等貿易協定談判邁入最後階段，美規車進口關稅是否從現行 17.5% 降至更低甚至歸零，再度成為台灣汽車產業與消費者熱議焦點。政府與業界今2月10日召開座談，並已編列 30億元專款補助本土車廠研發與海外拓展，以因應可能的市場開放。

經濟部今與台灣汽車製造業龍頭閉門討論，內容牽涉美規車零關稅作布局，包含國瑞、中華、裕隆、福特六和、三陽、鴻華先進、台灣本田等產業，會議中內容並未透露，後續會由經濟部統一對外說明。經濟部更表示美規車進口關稅若降至0%，短期對國內整車產值衝擊約1%左右，還在「可控範圍」，而政府已先行撥出30億元專款支援產業轉型與布局。

▲249.99萬！特斯拉「Model Y高性能版」台灣開賣　3.5秒加速破百。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉、福特、Jeep等都有望搭上美規車零關稅，Jeep Wrangler、Cherokee早已表示未來車價會依照最後關稅定案作調整。

若美規車開放零關稅後，《ETtoday車雲》統整出可望受惠降價名單，想買名單上的新車可以再等等。如特斯拉Tesla Model 3、Model Y、福特Mustang、Jeep Wrangler、Cherokee等，而寶嘉聯合日前就表示，Jeep Wrangler、Cherokee未來也將以美規車議題作車價調整，當時似乎早已暗示美規車零關稅早已成定局。至於台灣特斯拉目前雖都已德製為主，但若開放美規車零關稅後，品牌則也多了評估北美產地來提升競爭力。

在德系雙B品牌也有不少車款受惠，如BMW X3、X5、X6、X7等在美生產車款，賓士則有GLE、GLS、EQE、EQS等產品。在日系品牌部分，包含TOYOTA Sienna、Infiniti QX60等。

事實上，台灣從去年開始，汽車銷售受關稅議題未定案影響，消費者在購車決策上亦持觀望態度，不少民眾表示「先等協議結果公布，再做選擇」。另一方面，則有不少業界指出，即便關稅歸零也不保證終端售價直接大幅下降，因品牌定價策略仍是重要因素。

