「TOYOTA全新7人座休旅」現身即將發表！空間、配備比RAV4更大更豪華

▲TOYOTA再度釋出全新7人座休旅細節，並且已經確認規格與車名。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA再度釋出全新7人座休旅細節，並且已經確認規格與車名。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

海外TOYOTA即將在發表全新7人座休旅，就在發表前夕原廠再度釋出細節讓車迷心癢癢，從預告片來看，新車確認沿用Highlander命名，且車尾的BEV銘牌也透露全新車規格，Highlander將以全新7人座進軍電動休旅戰場。

▲TOYOTA再度釋出全新7人座休旅細節，並且已經確認規格與車名。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新7人電動車將採用雙馬達四輪驅動。

最新公布的官方短片中，可清楚看到Highlander字樣與TOYOTA的 BEV純電家族徽章以及AWD四輪驅動，確認這將是一款採用電動動力、並搭載馬達的全新三排SUV休旅。這項策略也象徵TOYOTA讓 Highlander車系全面邁向電動車藍圖，是品牌電動車陣容的重要轉捩點，更是目前第1款7人座的電動車，且也再度打破TOYOTA電動車休旅以bZ命名的傳統規則。

從官方預告片中可見，全新 Highlander的外觀線條更趨現代且立體，輪廓具有 SUV 應有的硬派氣勢，並預告了比過去更立體的設計語彙。尾部設計也透露整合式燈條等當代電動車特色，符合TOYOTA近期家族設計趨勢，設計與當時的bZ大型電動車神似。

▲TOYOTA再度釋出全新7人座休旅細節，並且已經確認規格與車名。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車提供寬敞的7人座空間，配備細節也不手軟。

仍然保有實用三排座與空間機能，相較於現行 Highlander，新世代車型在空間利用上可望更進一步提升，中央配置大尺寸橫向多媒體觸控螢幕，下方看似仍保留實體控制按鍵，兼顧科技感與操作直覺性。儀表板則為全數位顯示介面，畫面呈現方式更接近TOYOTA近年電動車作品，預期可依駕駛模式切換顯示資訊。

第二排採用獨立座椅配置，椅背與頭枕線條厚實，強調乘坐包覆性與長途舒適度，也暗示這款三排電動SUV的定位依舊以「全家人都好坐」為主，而非單純追求運動風格。車內並加入氣氛燈條設計，在車門與中控區域勾勒出未來感，強化夜間行駛的質感表現。

