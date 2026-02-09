福斯廂型車「推出全新運動化車型」！外觀內裝懸吊全升級選擇更多元

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近期為旗下 Transporter 商用車系推出全新 Sportline 車型，藉由外觀套件、懸吊調整及內裝升級，為該車系注入更鮮明的運動風格。這款新車型定位在全車系的頂規車型，並提供多種動力與車型選擇。

Sportline 車型其實並非首度出現在 Transporter 車系中，上一代 T6.1 世代亦曾推出相同名稱的運動款。這次最新款的改造依循既有模式，於前保桿加入更大開孔的進氣孔造型、水箱罩周圍改採黑色烤漆飾條，而橫跨前方的紅色飾條則向經典車型 GTI 致敬，進一步強化視覺辨識度。

車側則配備 19 吋鋁圈，搭配 Eibach 短懸吊彈簧，使車身高度降低約 29 mm。車尾部分，後保桿造型重新修飾、搭配紅色 Transporter 字樣及車頂尾翼等細節呈現出更完整的運動化風格。

內裝方面，Sportline 車型加入運動化座椅為主要特色，座椅採環保皮革包覆並以紅色縫線點綴，同時座椅頭枕壓印 Sportline 字樣。配備部分提供照明金屬迎賓踏板、化妝鏡照明燈、加熱皮革方向盤及全車地毯墊等，整體質感較一般商用車優異。原廠同時提供 Panel Van（廂式貨車）與 Kombi（多功能乘用車）兩種車型，並可選擇不同軸距設定，以符合不同使用需求。

在動力方面，Sportline 車型仍可選擇柴油、插電式複合動力或純電動動力系統。其中，純電動的 e-Transporter 為最高性能選項，其最大輸出為 282hp，在輸出表現上甚至超越部分汽油性能車款。

目前第七代 Transporter 與 Ford Transit Custom 為相同開發的平台架構，兩者在底盤與結構上具有高度共通性，而 VW 的 Sportline 則在造型與底盤設定上強調自家品牌特色。

面對市場競爭，Volkswagen Transporter Sportline 也有相同的運動化競品，例如 Ford Transit Custom MS-RT、Vauxhall Vivaro GS、Fiat Scudo Onyx、Citroën Dispatch VTR 與 Peugeot Expert Sport 等，顯示在商用車市場中，提升視覺與配備的產品已逐步成為車廠相互競爭的新焦點。