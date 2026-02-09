BMW又玩訂閱制「360環景＆駕駛輔助繳錢才能用」！iX3打響第1槍

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

BMW 日前宣布旗下全新純電休旅車 iX3 將透過訂閱制方式提供部分進階功能，包括 360 度環景攝影系統與 Driving Assistant Pro 套件等高階駕駛輔助功能（ADAS），引發市場關注。這一做法延續 BMW 對軟體付費功能的策略布局，但也令人回想起 2022 年因座椅加熱功能採訂閱制而遭到消費者負面反彈的經驗。

BMW 產品傳播主管 Alexandra Landers 在接受媒體訪問時表示，座椅加熱功能因為當時被要求透過訂閱才能啟用，確實是「不太恰當的起手式」，因此原廠在一年內調整了這項策略。她指出 BMW 仍看好透過訂閱模式提供部分進階軟體功能的可能性，認為此種方式可讓消費者不必在購車時一次決定所有選項，而可依後續需求再啟用。

在 iX3 車系中，BMW 表示先前已在所有車輛上配備好高階駕駛輔助硬體與 360 度環景攝影機，這意味著硬體已到位，消費者僅需透過訂閱啟用軟體功能，如 Real-time 交通資訊與可選配的主動式懸吊等其他功能，也可能因市場不同而以訂閱制方式提供。

Landers 強調，此次訂閱服務的推出也考量到車主實際使用環境的彈性。「如果車主在使用過程中想要新增某項功能，例如在遇到塞車時希望啟用高階輔助駕駛系統，訂閱方案讓他們可以在線上購買並啟用，而不必一開始就做出決定。」她指出，訂閱與 OTA（Over-The-Air）遠端更新機制密切相關，未來包含 ADAS 系統的更新內容也將透過訂閱形式提供，讓付費用戶隨時取得功能改進。

值得注意的是，BMW 提到某些帶訂閱功能的先進駕駛輔助系統將會分階段在不同市場推出，目前已確認先在德國率先啟動，之後再推向其他市場。這樣的安排與各地監理機構對半自動駕駛功能的審核狀況密切相關，也意味著全球各地車主可用的進階功能內容與時程，可能因法規與市場策略而有所不同。

不過，BMW 也排除將性能或電池續航等核心規格納入訂閱範圍的可能性。原廠強調，動力與續航表現應該在買車時即完整提供，不會以後付費解鎖為主策略。「買車時就已提供最大動力，這才是我們的立場。我們不是改裝商，也不會因為想透過訂閱收費就限制性能。」這項說法反映出其在訂閱制功能推出上所設的使用界限。

這次 iX3 的訂閱功能策略，與市場上其他品牌類似方案存在共通性，例如 Tesla 對其部分自動駕駛功能的付費模式（如 Full Self-Driving 套件）採取訂閱制。
但相較於將高階駕駛輔助系統定位為付費選項，要求如 360 度攝影系統等基本輔助安全相關功能採訂閱方案，勢必在消費者間引發更多討論與評價。

隨著汽車功能軟體化程度提高，如何在提供彈性選項與維持消費者接受度之間取得平衡，將是各大品牌未來在產品策略上不容忽視的挑戰。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWiX3電動休旅車SUV汽車新車NeueKlasse平台訂閱制360度環景影像駕駛輔助

