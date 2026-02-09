ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
馬自達CX-3小休旅「日本宣布2月底停產」！服役10年迎來最終章

圖文／7Car 小七車觀點

在 Mazda 產品線中服役將近 10 年的 CX-3，終於迎來退場時刻。原廠近日於日本官網低調更新資訊，確認日本市場販售的 CX-3 將於本月底結束生產，比先前傳出的 3 月停產時程略為提前，也象徵這款小型休旅正式走入產品生命週期尾聲。

根據 Mazda 日本官方說法，此次公告僅明確指出「國內規格」CX-3 生產即將結束，並未進一步說明是否同步影響海外市場。不過從現行生產配置來看，CX-3 目前主要由泰國工廠負責生產供應日本與多數海外市場，另有墨西哥 Guanajuato 工廠支援部分地區，因此日本市場率先停產，仍視為全球退場前的關鍵訊號，其他市場後續跟進的可能性不低。

CX-3 最早於 2015 年登場，定位為 Mazda 旗下入門級小型 SUV，主打都會取向與相對親民的車身尺碼，曾在全球多個市場扮演品牌銷售要角。不過隨著產品世代逐漸老化，加上 Mazda 近年 SUV 產品線快速擴張，CX-3 在設計、科技與平台架構上，已明顯落後於新世代 CX-5、CX-30、CX-50、CX-60 與 CX-80 等車款。Mazda 也早在 2021 年便已讓 CX-3 退出美國市場，由定位與世代更新的 CX-30 接手入門休旅級距。

除了 CX-3 之外，Mazda 旗下另一款小型車 Mazda2 也被點名即將在今年畫下句點，外界普遍預期最晚可能於 6 月前後停產，顯示 Mazda 正加速調整小型車產品布局，將資源轉向更新的平台與世代。

不過對偏好小車與小型休旅的消費者而言，並非全然壞消息。原廠於去年發表的 Vision X-Compact Concept，被視為新世代 Mazda2 的設計方向，相關量產車有機會於 2027 年前後登場，並導入更新的動力與數位科技配置。以該車為基礎衍生的小型 SUV，也被視為 CX-3 的實質接班人，未來甚至可能改以 CX-20 名稱問世，重新銜接 Mazda 在小型休旅市場的產品空缺。

隨著新世代小型車與小型 SUV 蓄勢待發，CX-3 完成階段性任務後功成身退，也替接下來的產品布局留下更多空間。

關鍵字：Mazda馬自達CX-3跨界小型休旅車汽車新車停產

