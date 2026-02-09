ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
465萬起！賓士「140周年特仕版跑車」限量開賣　今年第2季陸續交車

▲465萬起！賓士「140周年特仕版跑車」限量開賣　今年第2季陸續交車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士開賣AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe 140 Years Edtion限量特仕車，建議售價自465萬起。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz台灣賓士今（9）日宣布，在台發售Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe 140 Years Edition限量特仕車型（下稱CLE 53 140周年特仕版），並為其開出465萬起的建議售價，預告今年第2季起陸續交車；做為慶祝汽車發明140周年的首波力作，CLE 53 140周年特仕版配備誠意滿滿，帶來更具氣場的整體姿態。

▲465萬起！賓士「140周年特仕版跑車」限量開賣　今年第2季陸續交車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲CLE 53 140周年紀念版是以優惠價26萬元選用多項配備，原價最高超過54萬。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

相較於一般版本的CLE 53，140周年紀念版是以優惠價26萬元選用多項配備，包括含玻璃暗色處理的夜色套件、含擾流尾翼的AMG造型套件、20吋AMG交叉輪輻式鍛造輪圈、AMG可調引擎聲浪、AMG碳纖維飾版等，而且還可以0元自由選配所有車漆，包括原價22萬的消光光譜藍與消光墨灰、原價9.4萬的層峰灰、以及原價4.3萬的瓷釉白與野性紅等。

▲465萬起！賓士「140周年特仕版跑車」限量開賣　今年第2季陸續交車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲選配項目多集中於外觀，20吋AMG交叉輪輻式鍛造輪圈兼具視覺與輕量化。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

內裝方面，CLE 53 140周年紀念版一樣有大面積AMG碳纖維飾版，搭配64色進階環景氣氛燈，營造出兼具性能與質感的座艙氛圍，標配Burmester 3D環場音響則能帶來優異的聽覺饗宴，MBUX 3.0多媒體系統與進階娛樂套件則能提供影音串流等數位功能，用車體驗再升級。

▲465萬起！賓士「140周年特仕版跑車」限量開賣　今年第2季陸續交車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲車內同樣有大面積的AMG碳纖維飾板，搭配MBUX 3.0帶來潮流數位體驗。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

CLE 53 140周年紀念版搭載3.0升直6渦輪引擎，配合48V高效輕油電系統帶來的額外23匹馬力，能輸出449匹最大馬力與57.1公斤米扭力，配合AMG Performance 4MATIC+主動四驅、AMG Ride Control懸吊與後軸轉向系統，帶來精準且俐落的動態身手。

▲465萬起！賓士「140周年特仕版跑車」限量開賣　今年第2季陸續交車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲動力維持3.0升直6渦輪引擎，搭配48V高效輕油電可輸出449匹馬力。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

