借鑑日本K-Car制度「歐盟研議全新汽車級距」！低成本入門車將問世

圖文／7Car 小七車觀點

在歐洲汽車產業同時面臨電動化轉型與成本競爭雙重壓力之際，歐盟領導層近期已接受產業界提出的構想，著手研議建立一個全新的小型、低成本車款級距，暫稱為 E-car。這項構想被視為向日本「輕型車（k-car）」制度取經，希望透過制度設計與規格限制，為歐洲車廠保留一條可負擔、可量產的入門級移動方案，同時降低電動化政策對產業競爭力的衝擊。

回顧日本輕型車制度的誕生背景，其實與今日歐洲的處境並不完全相同。第二次世界大戰前，日本汽車產業規模有限，國內交通仍以自行車、牛車與三輪貨車為主，汽車價格高昂、產量稀少。戰後在盟軍占領期間，日本一度被限制發展汽車工業，加上長期空襲造成工業基礎近乎瓦解，使得汽車製造在短期內難以恢復。直到韓戰爆發後，日本因補給需求而重新獲得重油與鐵礦等關鍵原料，汽車產業才逐步具備重啟條件。

1949 年，日本政府公布《汽車工業基本政策》，解除原料配給限制，並透過制度改革推動企業整併與效率提升。同年修正的車輛法規，首次為價格低廉、體積輕小的「輕型車」預留制度空間，之後再透過 1950 年與 1951 年的多次修訂，逐步放寬車身尺寸與引擎排氣量上限，為實際量產鋪路。如 1952 年問世的 Auto Sandal 與 1954 年的 Flying Feather，雖然銷量有限，卻象徵輕型車正式進入市場。

真正讓輕型車成為產業支柱的關鍵，出現在 1955 年日本通商產業省提出的「國民車構想」。政府制定車輛性能、成本與產量目標，要求車廠在有限資源下，打造能負擔、能實用的國民用車。雖然多數企業認為條件嚴苛，但 Subaru 則率先投入，並在 1958 年推出 Subaru 360 成功打開市場。隨後 Suzuki、Mazda、Datsun 與 Mitsubishi 相繼加入，使輕型車銷量在短短數年間快速成長，奠定其在日本交通體系中的長期地位。

歐盟此次提出的 E-car 構想，並非複製輕型車制度本身，而是借鏡其背後的政策邏輯，也就是透過清楚的規格框架與制度支持，讓車廠能在成本受控的前提下開發入門車款。對目前正被電池成本、法規要求與市場價格壓力夾擊的歐洲車廠而言，這類新級距被視為延續量產能力、避免市場全面高價化的重要工具。

日本輕型車的歷史顯示，制度設計若能貼近產業現實與消費需求，確實可能在艱困時期為汽車產業保留成長空間。未來歐盟 E-car 能否走出屬於自己的道路，仍需時間驗證，但已為全球汽車產業提供一個值得關注的政策方向。