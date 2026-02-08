ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KIA「跨界休旅車Niro」PHEV油電動力停產！銷量佔比最低畫下句點

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 日前宣布 Niro 車系中的插電式複合動力版本（Niro PHEV）即將走入歷史，2026 年起將不再供應。原廠已對外表示，因應市場環境變化，該車型未來不會再列入銷售規劃，等同正式為 Niro PHEV 畫下句點。

事實上，Niro PHEV 在整個 Niro 家族中的定位始終相對尷尬。在同時存在傳統油電複合動力與純電版本的情況下，插電式複合動力既面臨價格門檻較高的問題，又受到充電基礎建設、使用情境差異等因素影響，市場存在感明顯不如其他兩種動力形式。相較之下，油電版本具備較低的入手門檻與使用便利性，純電版本則順應全球電動化趨勢而生。

從銷售表現來看，Niro 車系整體規模本就不算龐大。去年 Niro 全球單一市場的年銷量約為 31,182 輛，雖然原廠並未公布各動力版本的實際占比，但普遍認為 PHEV 應是其中佔比最低的選項。在資源有限、產品線必須精簡的前提下，優先淘汰銷量與能見度皆偏低的版本，對 Kia 而言並不意外。

值得注意的是，這次調整並不代表 Niro 車系全面收縮。原廠已已經指出，傳統油電複合動力版本與 Niro EV 純電車型，仍將持續銷售至少到 2027 年，希望保留油電作為過渡方案，同時以純電車型承接中長期電動化布局。

Niro 車系雖然未在國內販售，但該車型本就針對歐美市場開發，並以油電與純電版本為主力，插電式複合動力的存在感有限，此次停產對歐洲消費者實際影響相對有限。不過，這項決策也代表在電動化過程加速之下，插電式複合動力正逐步從「過渡主流」轉為「選擇性存在」，PHEV 動力未來是否繼續被各品牌保留，將更取決於各市場的政策環境、補助結構與實際使用需求。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞NiroPHEV插電式油電動力停產汽車新車跨界休旅車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一石二鳥】男帶毒品被抓！隊友開直播取笑 下秒也被「浩克警」逮捕

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

借鑑日本K-Car歐盟研議新級距2026-02-08

KIA跨界休旅車PHEV油電動力停產2026-02-08

BMW最新電動房車i3試產車正式下線2026-02-08

福斯全新皮卡車Tukan預告釋出2026-02-08

MG「全新7人座休旅現身」2026-02-07

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」2026-02-07

【周焦點】進口50萬有找2026-02-07

賓士2026年式馬可波羅露營車亮相2026-02-07

Hyundai持續擴大N性能車布局2026-02-07

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」2026-02-06

熱門文章

借鑑日本K-Car歐盟研議新級距2026-02-08

KIA跨界休旅車PHEV油電動力停產2026-02-08

MG「全新7人座休旅現身」2026-02-07

【周焦點】進口50萬有找2026-02-07

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」2026-02-07

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬2026-02-04

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招2026-02-04

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

相關新聞

BMW最新電動房車「i3試產車正式下線」！2026下半年展開量產

BMW最新電動房車「i3試產車正式下線」！2026下半年展開量產

福斯「全新皮卡車Tukan」預告釋出！2027年巴西生產上市

福斯「全新皮卡車Tukan」預告釋出！2027年巴西生產上市

MG「全新7人座休旅現身」即將發表！1.5升油電搭配3排豪華大空間

MG「全新7人座休旅現身」即將發表！1.5升油電搭配3排豪華大空間

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」！全新入門新車今年接棒

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」！全新入門新車今年接棒

賓士2026年式「馬可波羅露營車」亮相！細節升級強化移動的家生活感

賓士2026年式「馬可波羅露營車」亮相！細節升級強化移動的家生活感

讀者迴響

熱門文章

借鑑日本K-Car制度「歐盟研議全新汽車級距」！低成本入門車將問世

借鑑日本K-Car制度「歐盟研議全新汽車級距」！低成本入門車將問世

KIA「跨界休旅車Niro」PHEV油電動力停產！銷量佔比最低畫下句點

KIA「跨界休旅車Niro」PHEV油電動力停產！銷量佔比最低畫下句點

MG「全新7人座休旅現身」即將發表！1.5升油電搭配3排豪華大空間

MG「全新7人座休旅現身」即將發表！1.5升油電搭配3排豪華大空間

【周焦點】進口50萬有找　國產中型休旅降價　BMW休旅入手便宜44萬

【周焦點】進口50萬有找　國產中型休旅降價　BMW休旅入手便宜44萬

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」！全新入門新車今年接棒

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」！全新入門新車今年接棒

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366