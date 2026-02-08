KIA「跨界休旅車Niro」PHEV油電動力停產！銷量佔比最低畫下句點

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 日前宣布 Niro 車系中的插電式複合動力版本（Niro PHEV）即將走入歷史，2026 年起將不再供應。原廠已對外表示，因應市場環境變化，該車型未來不會再列入銷售規劃，等同正式為 Niro PHEV 畫下句點。

事實上，Niro PHEV 在整個 Niro 家族中的定位始終相對尷尬。在同時存在傳統油電複合動力與純電版本的情況下，插電式複合動力既面臨價格門檻較高的問題，又受到充電基礎建設、使用情境差異等因素影響，市場存在感明顯不如其他兩種動力形式。相較之下，油電版本具備較低的入手門檻與使用便利性，純電版本則順應全球電動化趨勢而生。

從銷售表現來看，Niro 車系整體規模本就不算龐大。去年 Niro 全球單一市場的年銷量約為 31,182 輛，雖然原廠並未公布各動力版本的實際占比，但普遍認為 PHEV 應是其中佔比最低的選項。在資源有限、產品線必須精簡的前提下，優先淘汰銷量與能見度皆偏低的版本，對 Kia 而言並不意外。

值得注意的是，這次調整並不代表 Niro 車系全面收縮。原廠已已經指出，傳統油電複合動力版本與 Niro EV 純電車型，仍將持續銷售至少到 2027 年，希望保留油電作為過渡方案，同時以純電車型承接中長期電動化布局。

Niro 車系雖然未在國內販售，但該車型本就針對歐美市場開發，並以油電與純電版本為主力，插電式複合動力的存在感有限，此次停產對歐洲消費者實際影響相對有限。不過，這項決策也代表在電動化過程加速之下，插電式複合動力正逐步從「過渡主流」轉為「選擇性存在」，PHEV 動力未來是否繼續被各品牌保留，將更取決於各市場的政策環境、補助結構與實際使用需求。