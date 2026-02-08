BMW最新電動房車「i3試產車正式下線」！2026下半年展開量產

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團近日宣布，位於德國慕尼黑的 BMW Group Plant Munich 已完成一項重要里程碑，全新 BMW i3 的首批接近量產規格的前導試製車（pre-series vehicles）正式駛下生產線。此舉象徵該車型已進入量產前的最終準備階段，並為預計於 2026 年下半年展開的正式量產奠定基礎。

BMW 表示，前導試製車的生產對工廠而言具有關鍵意義，這也是 BMW i3 首次完全在慕尼黑廠內完成製造流程。透過全新導入的先進製造技術與高度數位化的生產系統，車輛生產已接近量產成熟度，同時也讓物流與製程在實際條件下進行全面測試，涵蓋沖壓、車體、塗裝、總裝等主要環節。

在量產準備過程中，BMW 透過前導試製車驗證新車型與既有生產體系的整合狀況。儘管目前生產數量仍有限，但所有零組件皆依照正式量產的物流路線供應，並於實際產線上完成組裝，每一道工序與設備運作皆受到嚴格檢視，特別著重於新設備與工具的認證，以及其與既有數位系統的整合表現。

BMW 也指出，這一階段的系統測試有助於提前發現潛在優化空間，接下來數月將依據測試結果持續調整與精進生產流程，確保量產啟動時能維持穩定且順暢的作業節奏。相較於過往部分車款需仰賴試製工廠支援，隨著慕尼黑廠新製造與物流設施到位，BMW i3 已能完整在單一廠區內完成所有生產步驟。

此外，員工培訓亦是量產準備的重要一環。BMW 表示，相關人員先前已透過擴增實境進行模擬訓練，目前則轉為在實際設備與產線上操作學習，透過跨部門密切合作，確保新產線能順利銜接並支援未來 BMW i3 的正式量產。由於目前仍屬前導試製階段，BMW 也說明相關能耗或性能數據將待量產車型確定後再行公布。