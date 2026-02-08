福斯「全新皮卡車Tukan」預告釋出！2027年巴西生產上市

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 日前於巴西市場正式公布旗下全新皮卡車型，命名為「Tukan」。此車款將成為品牌首度進入該級距市場的作品，並預計於 2027 年在巴西南部聖若澤杜斯皮尼亞伊斯工廠投產，強調其從設計、規劃到開發均完全於巴西完成。

Volkswagen 在巴西市場長期使用黃色系於多款經典車型，從 Beetle、Kombi到 Saveiro 等車款皆可見其蹤影。此次 Tukan 採用的「金絲雀黃」，在調性上較過往更為穩重成熟，旨在傳達堅固、可信賴的形象，同時保留與巴西文化的感性連結。原廠色彩材質設計經理表示，顏色選擇不僅關乎美學，更是產品識別與客戶期待的重要媒介。

車名「Tukan」的訂定歷經多輪討論與跨區域驗證，最終以中南美洲原生動物「巨嘴鳥」為靈感，取其獨特性、鮮明外觀與地域代表性。Volkswagen 巴西銷售與市場副總裁指出，命名過程需兼顧文化解讀、發音難易度、記憶性與出口市場適應性，目標是打造一個簡潔、有力且能跨文化溝通的名稱。

Volkswagen 巴西執行長強調，Tukan 象徵品牌在巴西的戰略轉折，並展現當地工程與產品開發能力，目標打造兼具區域相關性與全球視野的產品。新車預計 2027 年正式上市，廠方期許其在巴西乃至海外市場開創皮卡車型的新篇章。