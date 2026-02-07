ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
MG「全新7人座休旅現身」即將發表！1.5升油電搭配3排豪華大空間

記者徐煜展／綜合報導

為了搶攻大家庭7人座SUV市場，MG預計要在歐洲推出全新的S9 PHEV，近來資訊已提前流出，S9休旅在尺碼、空間與油電科技上都具備品牌在歐洲有史以來的最高水準，準備在近期正式發表。

▲S9外觀豪氣，車門採用跑格的隱藏式把手。

與品牌現行產品相比，S9不僅是MG車系中最大的車款，並挑戰同級對手如 Skoda Kodiaq、Peugeot 5008 等主流7人座 SUV 的市場版圖。車身長度接近 4,983 mm、軸距約 2,915 mm，無論乘坐空間還是載物表現都極具競爭力。

MG S9採3排正7人座，相比市面上部分 5+2空間更具實用性。第二排座椅支援前後滑動，可彈性調整乘坐與後廂空間。後廂容積在 7 人就座時約 203 公升，第三排倒下後擴充至 517 公升，全部後排放倒則達 超過 1,000 公升空間。

▲內裝設計相當講究，科技感出色。

內裝採用雙 12.3 吋全數位螢幕組合，並配置包括 Apple CarPlay / Android Auto 連接、多功能駕駛輔助系統等科技配備，在安全性方面，MG S9 已經在歐洲新車安全評鑑 Euro NCAP 測試中獲得最高 5顆星評價，提供包含自動緊急煞車、車道維持輔助、盲點偵測等主動安全配備。

MG S9搭載1.5升四缸汽油引擎 搭配電動馬達的插電式油電系統，提供充足動力輸出與日常綜效。電池容量約 24.7 kWh，純電模式可達約100公里的續航力，符合歐盟嚴格的排放標準。

