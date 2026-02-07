ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士2026年式「馬可波羅露營車」亮相！細節升級強化移動的家生活感

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前正式發佈 2026 年式 Marco Polo，這款素有「星級豪華露營車」之稱的休旅車款，此次改款重點聚焦於生活空間的細節優化與舒適度提升。原廠強調，新車透過多項精巧設計與工藝升級，強化「移動的家」的居家感受，並維持一貫適合旅行與日常使用的多功能定位。

2026 年式 Marco Polo 針對居住體驗進行多項改良，包括採用輕量化雙層鋁合金車頂，升起時可增加 10 公分頭部空間，提升起居與睡眠的舒適感。車內新增可調式 LED 情境照明與滑動式天窗，兼顧採光與星空視野。此外，全新設計的遮陽篷安裝與拆卸更便利，並配備磁吸式遮光簾，提升隱私與休息品質。

新車搭載進一步開發的 Mercedes-Benz Advanced Control（MBAC）智能控制系統，可透過中控螢幕或手機 App 集中操作滑動天窗、車頂照明及音響系統。專屬音響配置包含八組揚聲器與重低音，支援藍牙連線播放，即使於露營停駐時也能享受高品質音樂。其他細節如摺疊桌、抽屜滑軌與節能冰箱亦經過優化。

除了標準車型，此次也推出 Marco Polo HORIZON 版本，主打輕量化休閒使用，移除內建廚房與櫥櫃，更適合週末出遊與短期旅行。該版本標配新款遮陽篷、磁吸遮光簾，並為後窗提供專屬遮光方案，同時將 A 柱至 D 柱的車窗氣囊列為標準配備，強化安全防護。

全新 Marco Polo 持續於德國 Ludwigsfelde 工廠進行改裝，Mercedes-Benz 強調透過全流程自主生產，確保高品質標準與更短的交付時間。原廠亦預告，未來旗下露營車款將逐步採用全新模組化 Van Architecture 平台，預計於本年代末推出純電動與高效內燃機版本，邁向電動化未來。新車將於今年八月杜塞道夫 Caravan Salon 首度公開亮相。

