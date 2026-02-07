【周焦點】進口50萬有找　國產中型休旅降價　BMW休旅入手便宜44萬

▲各品牌抓緊春節衝銷量！不少新車推有感促銷、降價。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

離農曆春節只剩10幾天！國產、進口品牌紛紛抓緊新年換新車購車潮，紛紛祭出不少有感促銷，甚至拚降價搶市，Kia本月推出49.9萬就能入主進口Picanto掀背車；Hyundai也針對主力休旅Tucson L降價搶單；BMW X3性能休旅推出全新特仕車，較標準款車型少了44萬。

▲Kia Picanto、Ceed Sportswagon本月促銷頗有感。

2月Kia多車系促銷頗有感（連結），Picanto推出限時禮遇，含舊換新與貨物稅減徵即能享49.9萬元起輕鬆入主，加贈丙式車體險與總價值逾18,000元的輕奢尊享方案，再享高額0利率。

歐洲進口油電跑旅，Ceed Sportswagon以實用大空間與完善安全科技，2月促銷舊換新99.9萬起，要來吃下即將停產的國產福特Focus Wagon空缺。

▲Tucson L多車型降價，最多降3萬。

Hyundai近期有不少休旅開始降價（連結），提前備戰競爭激烈的休旅市場，前有Mufasa降2萬，如今Tucson L也針對客車版多車型降價，Tucson L油電降3萬、客車版售價118.9萬起，汽油指定車型降價2萬，除了備戰福特Territory、TOYOTA RAV4外，今年HONDA CR-V也將推出全新油電，國產中型休旅戰況精采。



▲BMW X3 M50 Pure Edition特仕車售價較標準款少了44萬。

台灣BMW近期正式推出新X3 M50 Pure Edition特仕車（連結），相比同款動力的常態販售車型，全新特仕車售價更親民門檻大降44萬，售價來到339萬。相較標準款車型，除了入手門檻少了44萬，全新特仕車還有更有誠意的外觀設計，搶攻性能休旅族群荷包。

▲Outback台灣即將告別，暫無美規大改款規劃，台灣折價13萬賣完不再導入。

台灣速霸陸Outback跨界旅行車即將告別（連結），原廠以正在最後出清，針對25年式的Outback，原價162.8萬，下殺13萬來到149.8萬，待完售後台灣就要跟Outback說再見。