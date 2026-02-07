ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】進口50萬有找　國產中型休旅降價　BMW休旅入手便宜44萬

▲各品牌抓緊春節衝銷量！不少新車推有感促銷、降價。（圖／翻攝自各車廠）

▲各品牌抓緊春節衝銷量！不少新車推有感促銷、降價。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

離農曆春節只剩10幾天！國產、進口品牌紛紛抓緊新年換新車購車潮，紛紛祭出不少有感促銷，甚至拚降價搶市，Kia本月推出49.9萬就能入主進口Picanto掀背車；Hyundai也針對主力休旅Tucson L降價搶單；BMW X3性能休旅推出全新特仕車，較標準款車型少了44萬。

▲各品牌抓緊春節衝銷量！不少新車推有感促銷、降價。（圖／翻攝自各車廠）

▲Kia Picanto、Ceed Sportswagon本月促銷頗有感。

2月Kia多車系促銷頗有感（連結），Picanto推出限時禮遇，含舊換新與貨物稅減徵即能享49.9萬元起輕鬆入主，加贈丙式車體險與總價值逾18,000元的輕奢尊享方案，再享高額0利率。

歐洲進口油電跑旅，Ceed Sportswagon以實用大空間與完善安全科技，2月促銷舊換新99.9萬起，要來吃下即將停產的國產福特Focus Wagon空缺。

▲各品牌抓緊春節衝銷量！不少新車推有感促銷、降價。（圖／翻攝自各車廠）

▲Tucson L多車型降價，最多降3萬。

Hyundai近期有不少休旅開始降價（連結），提前備戰競爭激烈的休旅市場，前有Mufasa降2萬，如今Tucson L也針對客車版多車型降價，Tucson L油電降3萬、客車版售價118.9萬起，汽油指定車型降價2萬，除了備戰福特Territory、TOYOTA RAV4外，今年HONDA CR-V也將推出全新油電，國產中型休旅戰況精采。

▲各品牌抓緊春節衝銷量！不少新車推有感促銷、降價。（圖／翻攝自各車廠）
▲BMW X3 M50 Pure Edition特仕車售價較標準款少了44萬。

台灣BMW近期正式推出新X3 M50 Pure Edition特仕車（連結），相比同款動力的常態販售車型，全新特仕車售價更親民門檻大降44萬，售價來到339萬。相較標準款車型，除了入手門檻少了44萬，全新特仕車還有更有誠意的外觀設計，搶攻性能休旅族群荷包。

▲各品牌抓緊春節衝銷量！不少新車推有感促銷、降價。（圖／翻攝自各車廠）

▲Outback台灣即將告別，暫無美規大改款規劃，台灣折價13萬賣完不再導入。

台灣速霸陸Outback跨界旅行車即將告別（連結），原廠以正在最後出清，針對25年式的Outback，原價162.8萬，下殺13萬來到149.8萬，待完售後台灣就要跟Outback說再見。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMGMPVRAV4ZSFordTerritory一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【開心藏不住】台積電魏哲家來訪，高市早苗"驚掉下巴"成表情包

推薦閱讀

MG「全新7人座休旅現身」即將發表！1.5升油電搭配3排豪華大空間

MG「全新7人座休旅現身」即將發表！1.5升油電搭配3排豪華大空間

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」！全新入門新車今年接棒

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」！全新入門新車今年接棒

【周焦點】進口50萬有找　國產中型休旅降價　BMW休旅入手便宜44萬

【周焦點】進口50萬有找　國產中型休旅降價　BMW休旅入手便宜44萬

賓士2026年式「馬可波羅露營車」亮相！細節升級強化移動的家生活感

賓士2026年式「馬可波羅露營車」亮相！細節升級強化移動的家生活感

Hyundai「持續擴大N性能車布局」！2030年全球銷量上看10萬輛

Hyundai「持續擴大N性能車布局」！2030年全球銷量上看10萬輛

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」！折合新台幣166萬

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」！折合新台幣166萬

最新文章

MG「全新7人座休旅現身」2026-02-07

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」2026-02-07

【周焦點】進口50萬有找2026-02-07

賓士2026年式馬可波羅露營車亮相2026-02-07

Hyundai持續擴大N性能車布局2026-02-07

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」2026-02-06

「TOYOTA全新休旅」上路測試2026-02-06

TOYOTA新3排電動休旅車2／10發表2026-02-06

北台灣專業卡丁車場導入新競技車2026-02-05

賓士電動卡車完成8000KM極圈測試2026-02-05

熱門文章

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」2026-02-07

「TOYOTA全新休旅」上路測試2026-02-06

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」2026-02-06

Hyundai持續擴大N性能車布局2026-02-07

賓士2026年式馬可波羅露營車亮相2026-02-07

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表2026-02-03

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招2026-02-04

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

相關新聞

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」！折合新台幣166萬

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」！折合新台幣166萬

「TOYOTA全新休旅」上路測試、售價預估70萬！日本、泰國預計今年上市

「TOYOTA全新休旅」上路測試、售價預估70萬！日本、泰國預計今年上市

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS！對手鎖定TOYOTA、特斯拉

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS！對手鎖定TOYOTA、特斯拉

讀者迴響

熱門文章

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」！全新入門新車今年接棒

Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」！全新入門新車今年接棒

「TOYOTA全新休旅」上路測試、售價預估70萬！日本、泰國預計今年上市

「TOYOTA全新休旅」上路測試、售價預估70萬！日本、泰國預計今年上市

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」！折合新台幣166萬

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」！折合新台幣166萬

Hyundai「持續擴大N性能車布局」！2030年全球銷量上看10萬輛

Hyundai「持續擴大N性能車布局」！2030年全球銷量上看10萬輛

賓士2026年式「馬可波羅露營車」亮相！細節升級強化移動的家生活感

賓士2026年式「馬可波羅露營車」亮相！細節升級強化移動的家生活感

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

TOYOTA「全新7人座放大版RAV4」預告2月發表！車內豪華配有大空間

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬！全新特仕車外觀、性能更帥

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366