ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA全新休旅」上路測試、售價預估70萬！日本、泰國預計今年上市

▲TOYOTA Land Cruiser FJ於泰國上路被捕獲。（圖／翻攝自Facebook@Motor Thailand）

▲TOYOTA Land Cruiser FJ於泰國上路被捕獲。（圖／翻攝自Facebook@Motor Thailand）

記者徐煜展／綜合報導

去年全球首發的TOYOTA Land Cruiser FJ已經引起越野車迷熱烈關注，除了日本預計今年5月開賣外，近來測試車也首度出現在泰國市場，同樣為今年上市作準備，相較首發的2.7升汽油動力外，泰國則有可能加入柴油動力選項。

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲Land Cruiser FJ肯定吸引不少越野車迷。（圖／資料照）

Land Cruiser FJ車身尺碼4,575x1,960x1,855mm，車頭圓燈搭配粗壯水箱護罩、厚重保桿，尾門上掛著備胎，整個氣勢就像是把舊 FJ Cruiser 精神延續下來。細節更是樂趣滿滿，像是可拆式角護板等，甚至可以加裝越野snorkel 進氣管，明顯鎖定熱愛戶外活動與改裝族群。

Land Cruiser FJ比台灣日前剛亮相的288萬Land Cruiser 250更入門、更便宜，且TOYOTA直接點名，這款小一號Land Cruiser只會賣亞洲、中東、非洲跟拉丁美洲市場。日本預計5月中旬開賣，售價當地預測落在350～400萬日圓之間，折合新台幣70萬起跳。

▲TOYOTA豐田Land Cruiser FJ。（圖／記者張慶輝攝）

▲泰國有望導入新柴油動力。

動力部分搭載 2.7 升四缸自然進氣引擎，輸出約 161 匹馬力、扭力 24.6 公斤米，搭配 6 速自排與四驅系統。

泰國流出可能將還有柴油動力選項，這間接透露出重點訊息，台灣若想要導入Land Cruiser FJ，首發的2.7升汽油動力將面臨嚴苛的排放限制，但若有了柴油動力，相信能大幅增加登台機會。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTALand Cruiser FJRAV4電動車Grand Highlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【慘成蜂窩】台中某茶行大門被掃射10多槍！　17歲少年帶槍投案

推薦閱讀

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」！折合新台幣166萬

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」！折合新台幣166萬

「TOYOTA全新休旅」上路測試、售價預估70萬！日本、泰國預計今年上市

「TOYOTA全新休旅」上路測試、售價預估70萬！日本、泰國預計今年上市

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

北台灣專業卡丁車場「導入全新競技車款」！3場統規賽冠軍送出國

北台灣專業卡丁車場「導入全新競技車款」！3場統規賽冠軍送出國

賓士電動卡車「完成8000KM極圈測試」！零下41度充電成最大挑戰

賓士電動卡車「完成8000KM極圈測試」！零下41度充電成最大挑戰

379萬起！台灣瑪莎拉蒂「休旅特仕車接單」　MCPura獲獎年度夢幻超跑

379萬起！台灣瑪莎拉蒂「休旅特仕車接單」　MCPura獲獎年度夢幻超跑

最新文章

福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」2026-02-06

「TOYOTA全新休旅」上路測試2026-02-06

TOYOTA新3排電動休旅車2／10發表2026-02-06

北台灣專業卡丁車場導入新競技車2026-02-05

賓士電動卡車完成8000KM極圈測試2026-02-05

379萬起！台灣瑪莎拉蒂「休旅特仕車接單」2026-02-05

Array2026-02-05

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L2026-02-05

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS2026-02-05

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清2026-02-05

熱門文章

TOYOTA新3排電動休旅車2／10發表2026-02-06

賓士電動卡車完成8000KM極圈測試2026-02-05

北台灣專業卡丁車場導入新競技車2026-02-05

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招2026-02-04

2026-02-05

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

「TOYOTA全新休旅」上路測試2026-02-06

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清2026-02-05

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

台灣新年買「進口車50萬有找」2026-02-04

相關新聞

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS！對手鎖定TOYOTA、特斯拉

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS！對手鎖定TOYOTA、特斯拉

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

賓士電動卡車「完成8000KM極圈測試」！零下41度充電成最大挑戰

賓士電動卡車「完成8000KM極圈測試」！零下41度充電成最大挑戰

北台灣專業卡丁車場「導入全新競技車款」！3場統規賽冠軍送出國

北台灣專業卡丁車場「導入全新競技車款」！3場統規賽冠軍送出國

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招！雙馬達四驅開賣折合新台幣138萬

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招！雙馬達四驅開賣折合新台幣138萬

「LEXUS跨界休旅不停產」歐洲推新年式！2.0升油電折合新台幣150萬

「LEXUS跨界休旅不停產」歐洲推新年式！2.0升油電折合新台幣150萬

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

「TOYOTA全新休旅」上路測試、售價預估70萬！日本、泰國預計今年上市

「TOYOTA全新休旅」上路測試、售價預估70萬！日本、泰國預計今年上市

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366