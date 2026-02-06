「TOYOTA全新休旅」上路測試、售價預估70萬！日本、泰國預計今年上市

▲TOYOTA Land Cruiser FJ於泰國上路被捕獲。（圖／翻攝自Facebook@Motor Thailand）

記者徐煜展／綜合報導

去年全球首發的TOYOTA Land Cruiser FJ已經引起越野車迷熱烈關注，除了日本預計今年5月開賣外，近來測試車也首度出現在泰國市場，同樣為今年上市作準備，相較首發的2.7升汽油動力外，泰國則有可能加入柴油動力選項。

▲Land Cruiser FJ肯定吸引不少越野車迷。（圖／資料照）

Land Cruiser FJ車身尺碼4,575x1,960x1,855mm，車頭圓燈搭配粗壯水箱護罩、厚重保桿，尾門上掛著備胎，整個氣勢就像是把舊 FJ Cruiser 精神延續下來。細節更是樂趣滿滿，像是可拆式角護板等，甚至可以加裝越野snorkel 進氣管，明顯鎖定熱愛戶外活動與改裝族群。

Land Cruiser FJ比台灣日前剛亮相的288萬Land Cruiser 250更入門、更便宜，且TOYOTA直接點名，這款小一號Land Cruiser只會賣亞洲、中東、非洲跟拉丁美洲市場。日本預計5月中旬開賣，售價當地預測落在350～400萬日圓之間，折合新台幣70萬起跳。

▲泰國有望導入新柴油動力。

動力部分搭載 2.7 升四缸自然進氣引擎，輸出約 161 匹馬力、扭力 24.6 公斤米，搭配 6 速自排與四驅系統。

泰國流出可能將還有柴油動力選項，這間接透露出重點訊息，台灣若想要導入Land Cruiser FJ，首發的2.7升汽油動力將面臨嚴苛的排放限制，但若有了柴油動力，相信能大幅增加登台機會。