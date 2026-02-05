賓士電動卡車「完成8000KM極圈測試」！零下41度充電成最大挑戰

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz Trucks 旗下電動長途卡車 eActros 600，近期完成被視為電動商用車重大里程碑的 eNordkapp Challenge，成為全球首款成功完成該挑戰的純電半拖曳卡車。此次行程自德國北部出發，一路北上穿越丹麥與瑞典，最終抵達挪威北角，全程接近 8,000 公里，並在最低達零下 41 度的極端低溫環境下完成，對車輛本身、電池系統與實際營運可行性都是一次高強度考驗。

本次挑戰由奧地利物流業者 VEGA International 提供車輛與實際營運配置，並由 Herbert Salentinig 與 Silvia Salentinig 共同駕駛，歷時約 10 天完成。行程路線從德國北部啟程，經丹麥進入瑞典後，沿著著名的 Inlandsvägen 公路向北推進，最後抵達歐洲可通行公路的最北端北角地區。這條路線不僅距離長，氣候變化也相當劇烈，對電動車在續航、能源管理與可靠度方面形成多重挑戰。

值得注意的是，eActros 600 並非以「輕量化測試車」形式上路，而是完全比照實際物流作業狀態進行測試。車輛拖曳一輛標準半拖車，車上再載運一輛 Mercedes-Benz Sprinter，整體總重達到 32.5 噸，與 VEGA International 日常營運設定相同。Mercedes-Benz Trucks 表示，除因應極端冬季路況而更換專用雪地輪胎外，車輛在整趟挑戰中幾乎維持原廠設定，未針對電池、動力或底盤進行任何特殊改裝。

在北歐嚴苛環境下，充電本身也成為此次挑戰的一部分。實際行程中，車隊需面對多項現實問題，包括充電站動線不利於大型拖曳貨車輛進出、充電線長度不足必須先將拖車解掛，甚至出現充電站刷卡設備因低溫結冰而無法即時操作的情況。這些狀況也真實反映目前電動重型商用車在長途與偏遠地區運行時，基礎設施仍有待持續完善。

即便如此，eActros 600 仍順利完成整段行程，對外界展示電動長途卡車在極端氣候與高負載條件下的實際可行性。對於歐洲市場而言，這項成果不僅是品牌形象展示，也為電動化物流在高緯度、低溫地區的應用提供具體案例。放眼全球，這類實測數據與經驗，同樣對亞洲與台灣市場具有參考價值，尤其是在探討未來電動重型車輛是否具備跨區域長距離運輸能力時，具備高度指標意義。