北台灣專業卡丁車場「導入全新競技車款」！3場統規賽冠軍送出國

▲永安卡丁車場代理引進全新競技車型Tillotson T4，並將在台舉辦統規賽事。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／桃園報導

自從桃園大魯閣卡丁車場結束營業後，永安卡丁車場就成了北台灣為數不多的專業場地，為了滿足進階玩家的期待，永安卡丁車場今（5）日宣布，正式代理引進全新競技車型Tillotson T4，不僅比一般營業車更輕更快，也比二行程車型更具經濟性，同時永安卡車丁場也宣布，將在今年舉辦3場統規賽事，年度積分冠軍更可代表台灣出賽於西班牙舉辦的世界盃賽事。

▲Tillotson T4採用認證零組件，並搭載由MAXXIS量身打造的競技胎，同時也是全球賽事指定用胎。

Tillotson是來自愛爾蘭的知名卡丁車品牌，其中T4不僅使用經過CIK-FIA國際汽聯認證的零組件，更是全球40多個地區統規賽事的指定用車；其車架管徑為30mm，後軸管徑為50mm x 1,030mm且僅有2組培林座，具備前羊角可調機能，搭配競技車5吋鋁框、後通風碟煞車系統、KG506保桿組等，帶來靈活的動態表現，輪胎則是MAXXIS特別為其開發的專屬競技胎，並且是全球官方賽事指定用胎，在台灣也不例外。

▲專為賽事開發的225c.c.四行程引擎可輸出15匹馬力，比一般營業車8～9匹還大上許多，競技型車架也有重量優勢。

與一般營業車採用的「割草機（泛用）引擎」不同，Tillotson T4搭載專為賽事開發的225c.c.四行程引擎，最大馬力15匹，最高轉速7,500rpm，搭配競技用排氣尾管與進氣香菇頭，使其具備飽滿低轉扭力與良好高速延伸性；除此之外，永安卡丁車場還特別為這批車輛裝載要價不斐的義大利ALFANO 7多功能賽用儀表，玩家不僅可以即時得知單圈時間、引擎轉速與車速等資訊，還能將資料傳進電腦分析，是幫助提升成績的重要武器。

▲此次導入的20輛新車均搭載ALFANO 7專業賽用儀表，能快速查看成績與車況，並能透過分析幫助選手進步。

一般玩家若想駕駛Tillotson T4車型，必須先通過TB營業車與TB 390的單圈秒數門檻，接著能以前2場1,500元／9分鐘的優惠價格進行體驗，完成後就能成為T4 CLUB的會員，每場價格為2,000元／9分鐘，且能參加每月的一日賽車手課程；統規賽方面，目前台灣賽程規畫為4／26、6／28與8／23，年度積分最高的優勝選手，將能參加9／30至10／4於西班牙Lucas Guerrero卡丁車賽道舉辦的Tillotson Nations Cup世界盃，詳細參與辦法近期將公布於永安卡丁車場粉絲專頁。

▲於3場統規賽事取得最多積分的年度冠軍，將能前往西班牙參加世界盃大賽。