379萬起！台灣瑪莎拉蒂「休旅特仕車接單」　MCPura獲獎年度夢幻超跑

▲瑪莎拉蒂雙喜臨門！台灣推出Grecale Nerissimo特仕車接單、MCPura更在國外獲得年度殊榮。（圖／翻攝自Maserati）

記者徐煜展／綜合報導

瑪莎拉蒂Maserati於2月5日宣布接單Grecale Nerissimo休旅特仕車，售價379萬起、全台僅有10輛配額，而另一大喜事，MCPura更獲得義大利權威汽車媒體 《 Quattroruote 》「 Novità dell’Anno 2026 」年度創新車款大獎 Dream Car 類別最高榮譽。

▲特仕車以低調黑為主題，展現肅殺的性能氣息。

Maserati 原廠在台推出 Grecale Nerissimo 特仕車型，以低調中富有層次的「極致黑」為設計主軸，透過專屬暗夜套件與細節配置，將個性風格收斂於內斂而深刻的視覺語彙之中。黑化外觀元素搭配異材質運用，使整體造型更顯跑格而富有張力，展現義式奢華不張揚卻難以忽視的獨特魅力。

Grecale Nerissimo搭載結合eBooster 電控渦輪增壓的 2.0升 四缸引擎，搭配 48V 輕油電混合動力系統，可輸出300匹最大馬力，0–100 km/h 加速僅需 5.6 秒，極速達 240 km/h。

▲外觀、內裝都用上不少專屬設計彰顯限量10輛珍藏特殊地位。

外觀包含車側黑化散熱鰭孔、黑化窗框飾條、車門把手與 C 柱黑化三叉戟廠徽，延伸至車尾黑化後尾門飾條與排氣尾管，形塑低調卻銳利的跑格張力。車色提供深邃如破曉前夜色的 Nero Tempesta 風暴黑，以及象徵晨曦初現的 Bianco Astro 皓空白兩款選擇。

輪圈搭載 21 吋 Crio Dual Tone 霧面輪圈搭配黑或紅色 Maserati Logo 輪胎氣嘴蓋與三叉戟迎賓燈，於細節之中展現義式工藝質感。即日起正式開放預接單，限量 10 席，建議售價 379 萬元起，車款將於 2026 年第三季正式抵臺。

MCPura於本月榮獲義大利權威汽車媒體《 Quattroruote 》「 Novità dell’Anno 2026 」年度評選 Dream Car 類別最高榮譽，以高達 50% 的壓倒性得票率，成為本屆評選中最受矚目的超級跑車代表。此項殊榮不僅肯定 MCPURA 在當代超級跑車級距中的標竿地位，更彰顯 Maserati 將前瞻科技、設計美學與工程實力融為一體的造車哲學，演繹純粹義式性能美學，創造出時代經典的性能傑作。