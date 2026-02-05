ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

379萬起！台灣瑪莎拉蒂「休旅特仕車接單」　MCPura獲獎年度夢幻超跑

▲瑪莎拉蒂雙喜臨門！台灣推出Grecale Nerissimo特仕車接單、MCPura更在國外獲得年度殊榮。（圖／翻攝自Maserati）

▲瑪莎拉蒂雙喜臨門！台灣推出Grecale Nerissimo特仕車接單、MCPura更在國外獲得年度殊榮。（圖／翻攝自Maserati）

記者徐煜展／綜合報導

瑪莎拉蒂Maserati於2月5日宣布接單Grecale Nerissimo休旅特仕車，售價379萬起、全台僅有10輛配額，而另一大喜事，MCPura更獲得義大利權威汽車媒體 《 Quattroruote 》「 Novità dell’Anno 2026 」年度創新車款大獎 Dream Car 類別最高榮譽。

▲瑪莎拉蒂雙喜臨門！台灣推出Grecale Nerissimo特仕車接單、MCPura更在國外獲得年度殊榮。（圖／翻攝自Maserati）

▲特仕車以低調黑為主題，展現肅殺的性能氣息。

Maserati 原廠在台推出 Grecale Nerissimo 特仕車型，以低調中富有層次的「極致黑」為設計主軸，透過專屬暗夜套件與細節配置，將個性風格收斂於內斂而深刻的視覺語彙之中。黑化外觀元素搭配異材質運用，使整體造型更顯跑格而富有張力，展現義式奢華不張揚卻難以忽視的獨特魅力。

Grecale Nerissimo搭載結合eBooster 電控渦輪增壓的 2.0升 四缸引擎，搭配 48V 輕油電混合動力系統，可輸出300匹最大馬力，0–100 km/h 加速僅需 5.6 秒，極速達 240 km/h。

▲瑪莎拉蒂雙喜臨門！台灣推出Grecale Nerissimo特仕車接單、MCPura更在國外獲得年度殊榮。（圖／翻攝自Maserati）

▲外觀、內裝都用上不少專屬設計彰顯限量10輛珍藏特殊地位。

外觀包含車側黑化散熱鰭孔、黑化窗框飾條、車門把手與 C 柱黑化三叉戟廠徽，延伸至車尾黑化後尾門飾條與排氣尾管，形塑低調卻銳利的跑格張力。車色提供深邃如破曉前夜色的 Nero Tempesta 風暴黑，以及象徵晨曦初現的 Bianco Astro 皓空白兩款選擇。

輪圈搭載 21 吋 Crio Dual Tone 霧面輪圈搭配黑或紅色 Maserati Logo 輪胎氣嘴蓋與三叉戟迎賓燈，於細節之中展現義式工藝質感。即日起正式開放預接單，限量 10 席，建議售價 379 萬元起，車款將於 2026 年第三季正式抵臺。

▲瑪莎拉蒂雙喜臨門！台灣推出Grecale Nerissimo特仕車接單、MCPura更在國外獲得年度殊榮。（圖／翻攝自Maserati）

MCPura於本月榮獲義大利權威汽車媒體《 Quattroruote 》「 Novità dell’Anno 2026 」年度評選 Dream Car 類別最高榮譽，以高達 50% 的壓倒性得票率，成為本屆評選中最受矚目的超級跑車代表。此項殊榮不僅肯定 MCPURA 在當代超級跑車級距中的標竿地位，更彰顯 Maserati 將前瞻科技、設計美學與工程實力融為一體的造車哲學，演繹純粹義式性能美學，創造出時代經典的性能傑作。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：瑪莎拉蒂GrecaleMC20PorscheMacanLevanteMC20 CieloGT2 Stradale

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛

推薦閱讀

379萬起！台灣瑪莎拉蒂「休旅特仕車接單」　MCPura獲獎年度夢幻超跑

379萬起！台灣瑪莎拉蒂「休旅特仕車接單」　MCPura獲獎年度夢幻超跑

「LEXUS跨界休旅不停產」歐洲推新年式！2.0升油電折合新台幣150萬

「LEXUS跨界休旅不停產」歐洲推新年式！2.0升油電折合新台幣150萬

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS！對手鎖定TOYOTA、特斯拉

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS！對手鎖定TOYOTA、特斯拉

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

Jaguar「最新電動豪華GT轎跑」展開極地測試！預告今年夏天正式發表

Jaguar「最新電動豪華GT轎跑」展開極地測試！預告今年夏天正式發表

最新文章

379萬起！台灣瑪莎拉蒂「休旅特仕車接單」2026-02-05

Array2026-02-05

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L2026-02-05

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS2026-02-05

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清2026-02-05

Jaguar電動豪華GT轎跑極地測試中2026-02-04

台灣新年買「進口車50萬有找」2026-02-04

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬2026-02-04

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招2026-02-04

「LEXUS最美雙門」今年停產說再見2026-02-04

熱門文章

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招2026-02-04

台灣新年買「進口車50萬有找」2026-02-04

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清2026-02-05

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬2026-02-04

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L2026-02-05

2026-02-05

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級2026-02-03

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS2026-02-05

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

相關新聞

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

瑪莎拉蒂推「Grecale休旅車特別版」！專屬冷冽色澤全車系都能選

瑪莎拉蒂推「Grecale休旅車特別版」！專屬冷冽色澤全車系都能選

保時捷承認「Macan休旅全電動化誤判了」！新款油車2028來接棒

保時捷承認「Macan休旅全電動化誤判了」！新款油車2028來接棒

瑪莎拉蒂惡少2共犯還在上訴　第6度被限制出境出海

瑪莎拉蒂惡少2共犯還在上訴　第6度被限制出境出海

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

讀者迴響

熱門文章

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招！雙馬達四驅開賣折合新台幣138萬

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招！雙馬達四驅開賣折合新台幣138萬

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

「LEXUS跨界休旅不停產」歐洲推新年式！2.0升油電折合新台幣150萬

「LEXUS跨界休旅不停產」歐洲推新年式！2.0升油電折合新台幣150萬

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

「台灣本田買CR-V省12萬」免費升級！銷售告急跟福特Territory搶單

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366