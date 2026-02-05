ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「LEXUS跨界休旅不停產」歐洲推新年式！2.0升油電折合新台幣150萬

記者徐煜展／綜合報導

已經接近7年都沒改款的LEXUS UX休旅，隨著UX 300e已經停產下架，讓外界擔憂油電UX 300h恐是下一個犧牲者。不過繼日本之後，歐洲近期也上架新年式LEXUS UX，證明UX在入門級距仍有一定影響力，原廠並未放棄UX的戰略價值。

▲歐洲新年式LEXUS UX僅提供300h單一油電動力。

歐洲西班牙LEXUS UX車型簡化，分為Urban、F Sport Legend、F Sport+、Omotenashi 四種等級，並將主力放在兼具動感造型與配備標準的F Sport Legend 版上。入門款售價40,250歐元，折合新台幣150萬，主力F Sport Legend售價43,250歐元，售價折合新台幣161萬。

動力規格與台灣大同小異，歐洲僅有LEXUS UX 300h單一油電選項，搭載由 2.0升自然進氣汽油引擎結合電動馬達的 300h 動力系統，300h已升級到第5代THS油電系統，綜效最大馬力約 199 匹，並搭配e-CVT 變速箱。這套動力系統依舊強調城市油耗經濟性與低行駛噪音表現。

▲F Sport外觀不僅有運動化特徵，車內也加入不少F Sport特色飾板。

車室內裝方面也全面升級，F Sport Legend 高階車型標配 12.3 吋中控觸控螢幕、運動化內裝飾板、高質感座椅材料與無線手機充電功能等配備，整體質感與科技感顯著提升。

