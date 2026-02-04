Jaguar「最新電動豪華GT轎跑」展開極地測試！預告今年夏天正式發表

圖文／7Car 小七車觀點

Jaguar 全新純電動四門豪華 GT 原型車，近日於北極圈內展開最新一輪冬季極寒測試。此次測試旨在於低溫可達攝氏零下 40 度的嚴苛環境中，驗證車輛各項系統性能，為預計今年夏季的全球首演做最後準備。

這款新車正經歷 Jaguar 品牌歷史上最嚴苛的全球驗證計畫。全車系共有 150輛原型車，將於全球各地的炎熱沙漠公路、冰封湖面及先進虛擬環境中，累積測試數十萬英里。廠方表示，此測試規模與深度均屬空前，目標是打造出品牌有史以來技術最先進、性能最強悍的量產車款。

在瑞典冰湖上的冬季測試，主要針對車輛的動態控制系統進行細部調校。工程師正優化其獨特的駕駛模式，確保車輛能在任何條件下均提供直覺的操控反應與沉穩的舒適性。新車將搭載超過 1,000PS（公制馬力）的三馬達全輪驅動系統，並配備智能扭力分配技術，成為Jaguar史上動力最強的道路車款。

Jaguar 車輛工程總監 Matt Becker 強調，駕駛樂趣始終是品牌核心，這款電動GT 亦不例外。其創新的自主研發電能推進技術，結合獨特的車身比例與低重心，旨在提供無可比擬的豪華 GT 駕馭體驗。此外，車輛也配備了名為 ThermAssist™ 的先進熱管理系統，可在低溫下有效回收熱能，最多減少 40% 的供暖能耗，以優化冬季的行駛里程。

這款純電四門 GT 將遵循先前於邁阿密藝術週亮相的 Jaguar Type 00 概念車所預覽的「Exuberant Modernist」設計哲學。Jaguar 董事總經理 Rawdon Glover 表示，團隊自始至終的目標，便是打造真正的 Jaguar 駕馭體驗，精心雕琢出一款在視覺與動態表現上皆令人著迷的車款。